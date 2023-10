Procesuirano još devet osoba zbog masovne tuče u Nikšiću

Podgorica, (MINA) – Nikšićka policija identifikovala je i procesuirala još devet osoba koje su učestvovale u tuči navijača u junu, od kojih će jedna odgovarati za krivično djelo ubistvo u pokušaju, saopšteno je iz Uprave policije.

Kako se navodi, preostalih osam osoba odgovaraće za za krivično djelo učestvovanje u grupi koja izvrši krivično djelo.

Do sada je zbog te masovne tuče u Nikšiću identifikovano i procesuirano ukupno 14 osoba, koje su obuhvaćene krivičnom prijavom.

Iz policije su kazali da je višem državnom tužiocu u Podgorici podnijeta krivična prijava protiv N.L. (29) zbog sumnje da je izvršio krivično djelo ubistvo u pokušaju na štetu A.C. (20).

„On je, kako se sumnja, tokom tuče više lica, nožem nanio ubodnu ranu oštećenom u predjelu stomaka, koji je tom prilikom zadobio povredu opasnu po život“, kaže se u saopštenju.

Navodi se da je policija podnijela krivičnu prijavu protiv P.B. (25), M.K. (19), N.M. (22), S.Đ. (25), S.L. (24), M.B. (30), N.V. (30) i D.P (24), Višem državnom tužilaštvu u Podgorici, zbog sumnje da su učestvovali u grupi koja je izvršila krivično djelo.

U saopštenju se podsjeća da je nikšićka policija prethodno uhapsila V.B., S.N., N.L. i M.Š. zbog učestvovanja u tuči, a A.C. i N.Ć. zbog nasilničkog ponašanja.

Te osobe su se, kako su naveli iz policije, 9. juna oko 22 sata fizički sukobile kao pripadnici dvije navijačke grupe u ulici šeste Crnogorske ispred jedne stambene zgrade, a tom prilikom je A.C. lakše povrijeđen.

Iz policije su rekli da su nakon toga službenici OB Nikšić pokrenuli opsežnu istragu u koordinaciji sa Osnovnim državnim tužilaštvom u Nikšiću i Višim državnim tužilaštvom u Podgorici.

„Tokom preduzetih mjera i radnji u operativnoj obradi saslušano je preko 30 osoba, pregledani su brojni video zapisi sa nadzornih kamera užeg i šireg dijela grada, kao i nadzorne kamere sa teritorije drugih opština i putnih pravaca“, kaže se u saopštenju.

Navodi se da je izvršena detaljna pretraga užeg i šireg mjesta događaja, kao i da su mapirani pravci bjekstva učesnika tuče.

Dodaje se da su na jednoj lokaciji udaljenoj oko deset kilometara od užeg gradskog jezgra grada pronađeni odbačeni predmeti koji se dovode u vezu sa izvršenjem krivičnog djela.

Iz policije su rekli da je na licu mjesta pronađen nož kojim je povrijeđen A.C.

„Grupa koja je djelovala, prema sprovedenim dokazima, organizovana je iz više gradova, koristila je veći broj vozila, od kojih su neka bila rentirana, kako bi prikrili izvršenje krivičnog djela i otežali otkrivanje i dokazivanje istog“, naveli su iz policije.

Kako su kazali, u drugoj fazi izviđaja policijski službenici OB Nikšić su, u saradnji sa Forenzičkim centrom u Danilovgradu, obezbijedili materijalne i personalne dokaze i sproveli brojna vještačenja predmeta i tragova, kao i analize telekomunikacija.

Iz policije su rekli da su, na osnovu komparativnih obavještajnih analiza, identifikovali osobe koje su učestvovale u tuči.

