Preminuo Slobodan Puro Đurić

Podgorica, (MINA) – Istaknuti crnogorski slikar Slobodan Puro Đurić preminuo je danas u 90. godini.

Đurić je rođen na Cetinju, a odrastao je u porodici s bogatom umjetničkom tradicijom, prenosi Cetinjski list.

Njegov višestruki talenat prepoznat je još u djetinjstvu, kada je započeo školovanje u Filmskoj školi u Zagrebu, radeći na filmskim projektima poput „Bakonja fra Brne“ i „Plavi devet“.

Đurić je završio Umjetničku školu u Herceg Novom, a zatim Pedagošku akademiju i Kulturološki fakultet.

Kao grafički i prvi crnogorski industrijski dizajner, ostavio je neizbrisiv trag radeći u Elektroindustriji „Obod“, gdje je radio na kreiranju mnogih Obodovih proizvoda i inoviranju detalja postojećeg dizajna.

Njegov značaj se ogleda i u ulozi rukovodioca Likovnog salona „13. novembar“ na Cetinju, koji je pod njegovim vodstvom postao jedan od najvažnijih jugoslovenskih likovnih salona.

Đurić je služio i kao gradonačelnik Cetinja od 1984. do 1989. godine, predvodeći obnovu istorijskog jezgra grada.

Nakon toga imenovan je za predsjednika Socijalističkog saveza radnog naroda, a u tom periodu obnovljeno je i revitalizovano oko 135 većih i manjih spomenika kulture.

Đurić je bio jedan od ključnih inicijatora osnivanja Fakulteta likovnih umjetnosti na Cetinju.

Njegov stvaralački opus obuhvata 12 samostalnih i preko 220 grupnih izložbi u zemlji, kao i 45 u inostranstvu, uključujući izložbe u Rimu, Parizu, Moskvi i Kairu.

Đurić je dobitnik prestižnih priznanja poput Trinaestojulske nagrade, Ordena Republike, Trinaestonovembarske nagrade i Povelje „Ivan Crnojević“, a odlukom Vlade Crne Gore imenovan je za istaknutog crnogrskog kulturnog stvaraoca .

On je takođe uvršten u knjigu milenijumskog izbora „Uspješni umjetnici i dizajneri dvadesetog vijeka“ po izboru Internacionalnog bibliografskog centra u Kembridžu.

Njegova djela nalaze se u muzejima, galerijama i privatnim kolekcijama širom svijeta, a javnosti se literarno predstavio svojim knjigama: Dado Đurić Fragmenti iz života i Cetinjske šaljive priče, u šest knjiga.

Đurić ima suprugu Vidu, troje djece – Anu, Maju i Mirka i unučad i praunuke.

Sahrana će biti obavljena sjutra u 14 sati, na Starom groblju na Cetinju.

