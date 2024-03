Potvrđeno rješenje Višeg suda o izručenju Do Kvona Južnoj Koreji

Podgorica, (MINA) – Apelacioni sud potvrdio je rješenje Višeg suda u Podgorici kojim je dozvoljeno izručenje državljanina Južne Koreje, Kvon Do Hyeonga, toj državi radi krivičnog gonjenja zbog više krivičnih djela.

Iz Apelacionog suda je saopšteno da je vijeće danas odbio žalbu branilaca Do Kvona i potvrdio rješenje podgoričkog Višeg suda od 6. marta.

Oni su podsjetili da je prvostepenim rješenjem Višeg suda dozvoljeno izručenje u skraćenom postupku Do Kvona po molbi Južne Koreje, dok je odbijeno izručenje tog okrivljenog po molbi Sjedinjenih Američkih Država (SAD).

U saopštenju se navodi da je, odlučujući o žalbi branilaca okrivljenog, vijeće Apelacionog suda ocijenilo da je prvostepeni sud pravilno utvrdio da je zamolnica Južne Koreje ranije prispjela u odnosu na zamolnicu SAD-a.

„Pa je pravilnom ocjenom ovog i drugih kriterijuma iz člana 26 Zakona o međunarodnoj pravnoj pomoći u krivičnim stvarima, koji se primjenjuje u slučaju kada izručenje iste osobe traži više država, donio odluku kojom je dozvolio izručenje okrivljenog Do Kvona Južnoj Koreji“, dodaje se u saopštenju.

Iz Apelacionog suda su kazali da je vijeće žalbu državnog tužioca smatralo kao izjašnjenje u smislu člana 19 stav 2 Zakonika o krivičnom postupku, imajući u vidu da članom 20 istog stava zakona nije predviđeno pravo državnog tužioca na izjavljivanje žalbe.

