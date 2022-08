Potpisan sporazum o saradnji NTO i Fondacije Petrović Njegoš

Podgorica, (MINA) – Nacionalna turistička organizacija (NTO) i Fondacija Petrović Njegoš potpisale su danas sporazum kojim je dogovorena saradnja u promociji Crne Gore kao turističke destinacije i ekološke države.

Direktorica NTO Ana Tripković Marković sastala se danas sa predsjednikom Fondacije princom Nikolom Petrovićem Njegošem u cilju potpisivanja sporazuma.

“Sporazumom je dogovorena zajednička saradnja u promociji Crne Gore kao turističke destinacije i ekološke države”, kaže se u saopštenju NTO.

Navodi se da će NTO i Fondacija Petrović Njegoš sarađivati prilikom raznih aktivnosti, poput obilježavanja značajnih jubileja, organizacije i podrške kulturno zabavnim, naučnim i drugim događajima, koji su u skladu sa ciljevima i vrijednostima obje organizacije.

Iz NTO su kazali da je na sastanku razgovarano o planiranim aktivnostima, značaju kulturnog nasljeđa i načinima unapređenja turističke ponude Crne Gore.

„Dogovorena je saradnja kroz projekte kojima se Crna Gora afirmiše kao ekološka država i promoviše prirodna i kulturnu baština, što doprinosi boljem pozicioniranju destinacije”, navodi se u saopštenju.

Tripković Marković je kazala da je zadovoljna potpisivanjem sporazuma i da ima velika očekivanja od planirane saradnje.

Ona je naglasila da je sporazum o saradnji u obostranom interesu i da je izuzetno dragocjena promocija destinacije prilikom zajedničkih aktivnosti, kampanja i događaja.

Princ Nikola Petrović Njegoš je ocijenio da NTO i Fondacija imaju dosta prostora za saradnju i da ona može doprinijeti atraktivnosti i boljoj promociji destinacije.

On je najavio brojne događaje i projekte i posebno napomenuo značaj saradnje tokom Cetinjskog bijenala.

On je istakao da su u prethodnom periodu imali više izložbenih aktivnosti kojima su arhivi Cetinjskog bijenala postali dostupni javnosti i da planiraju slične izložbe na otvorenom.

Iz NTO su kazali da će prva ilustracija saradnje biti već u septembru ove godine tokom realizacije jednog od projekata Fondacije.

