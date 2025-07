Priprema zakona o upravljanju državnim preduzećima u završnoj fazi

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Zakon o upravljanju preduzećima u državnom vlasništvu, kao i strateški dokument Politika državnog vlasništva, kojim se predviđa depolitizacija i profesionalizacija upravljanja, u završnim su fazama i biće pred poslanicima na jesenjem zasjedanju, saopšteno je iz Ministarstva finansija.

Taj Vladin resor će, nakon njihovog usvajanja, imati centralizovani nadzor nad budućim radom svih preduzeća u državnom vlasništvu i nad državnom imovinom, pišu Vijesti.

Usvajanje tog zakona i prelazak na menadžerski i depolitizovani način upravljanja državnim preduzećima je i obaveza Crne Gore iz Reformske agende prema Evropskoj uniji u procesu pridruživanja. To su ranije u svojim preporukama tražili i Svjetska banka (SB) i Međunarodni monetarni fond (MMF).

“Ministarstvo finansija je, u saradnji sa ostalim nadležnim resorima i uz ekspertsku podršku SB, pripremilo Nacrt zakona o upravljanju preduzećima u državnom vlasništvu. Takođe, Ministarstvo je pripremilo i Nacrt politike državnog vlasništva. Oba dokumenta su pripremljena u skladu sa najboljom međunarodnom praksom i poštujući OECD (Organizacija za ekonomsku saradnju i razvoj) principe korporativnog upravljanja. Dokumenti su u fazi dodatnog međuinstitucionalnog usaglašavanja i nakon toga će biti na javnoj raspravi, što očekujemo da bi moglo biti tokom septembra”, rekli su Vijestima iz Ministarstva.

OECD principi korporativnog upravljanja su smjernice koje promovišu fer, efikasno i transparentno upravljanje preduzećima, sa fokusom na profesionalnost, ali i odgovornost odbora i menadžmenta kompanije.

Iz Ministarstva su kazali da je programom rada Vlade za ovu godinu predviđeno utvrđivanje Predloga zakona o upravljanju privrednim društvima u državnom vlasništvu, kao i da očekuju da bi tokom četvrtog kvartala predlog zakona mogao da bude upućen u skupštinsku proceduru.

“Nacrt zakona je pripremljen u skladu sa OECD principima korporativnog upravljanja i uređuje način obavljanja vlasničke funkcije u državnim firmama, uspostavlja osnovna načela i detaljna pravila u pogledu vlasništva, ustanovljava pravila i uslove za definisanje i osnivanje, ali i upravljanja tim kompanijama, uključujući položaj i prava njihovih članova, akcionara i organa upravljanja, odnose među njima, pitanja odgovornosti organa upravljanja prema članovima, odnosno akcionarima, kao i druga pitanja i načela relevantna za upravljanje tim društvima”, naveli su iz Ministarstva finansija.

Ključna novina koja je predviđena je prelazak sa decentralizovanog sistema upravljanja i nadzora ka više centralizovanom modelu u kojem će organizaciona jedinica Ministarstva finansija biti nosilac koordinacione uloge u obavljanju vlasničke funkcije.

Novine su i da će biti jasno definisani ciljevi preduzeća u državnoj svojini, uspostavljanje i vođenje njihovog registra, propisivanje jasnih uslova za osnivanje, postavljanje očekivanja i specifičnih ciljeva, profesionalizacija organa upravljanja i jasno definisanje linija izvještavanja.

Iz Ministarstva finansija kažu da su prilikom pripreme zakona uputili poziv resornim ministarstvima i ostalim relevantnim organima državne uprave da delegiraju predstavnike koji će učestvovati u radu u fazi otpočinjanja reformske aktivnosti koja je usmjerena na unapređenje ovog regulatornog okvira.

Članovi radne grupe bili su predstavnici ministarstava finansija, ekonomskog razvoja, turizma, ekologije, održivog razvoja i razvoja sjevera, energetike i rudarstva, poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, pomorstva, saobraćaja, prosvjete, nauke i inovacija, prostornog planiranja, urbanizma i državne imovine i zdravlja, kao i državnih institucija Fonda PIO, Zavoda za zapošljavanje, Razvojne banke, agencija za sprečavanje korupcije i za zaštitu konkurencije, Državne revizorske institucije, Poreske uprave, Ekonomskog fakulteta UCG, Privrednog i Apelacionog suda.

