Potpisan Plan bilateralne saradnje ministarstava odbrane Crne Gore i UK

Podgorica, (MINA) – Ministarstva odbrane Crne Gore i Ujedinjenog kraljevstva Velike Britanije i Sjeverne Irske potpisala su danas Plan bilateralne saradnje i Protokol o donaciji opreme Crnoj Gori za traganje i spašavanje u vrijednosti od skoro 187 hiljada EUR.

Plan bilateralne saradnje su u Ministarstvu odbrane potpisali načelnica Direkcije za međunarodnu saradnju u Direktoratu za politiku odbrane, Žana Špadijer i britanski izaslanik odbrane u Crnoj Gori, Antoni Kalunjato.

Iz Ministarstva odbrane su kazali da je Plan bilateralne saradnje za ovu godinu veoma sadržajan i obuhvata brojne kurseve, obuke, školovanja i razmjenu iskustava u različitim odbrambenim i bezbjednosnim oblastima.

Kako su dodali, Plan uključuje i dugoročne projekte značajne za jačanje nacionalnih vojnih resursa Crne Gore.

“Visoki nivo teorijskog znanja i praktičnog iskustva koje predstavnici Ministarstva odbrane i Vojske Crne Gore (VCG) stiču već dugi niz godina, uz podršku britanske strane, nemjerljiv je kada je riječ o unaprjeđenju sposobnosti i jačanju interoperabilnosti pripadnika Vojske”, navodi se u saopštenju.

Ističe se da nastavak školovanja pripadnika VCG na prestižnim vojno-obrazovnim institucijama u Ujedinjenom Kraljevstvu i sveukupno jačanje kadrovskih kapaciteta ostaje prioritet i u narednom periodu.

“Intenzivna i kontinuirana saradnja Crne Gore i Ujedinjenog Kraljevstva nastavlja se kroz realizaciju svih planiranih aktivnosti, a doprinos jačanju međunarodnog mira i stabilnosti ostaje zajednički cilj”, poručili su iz Ministarstva.

Potpisan je i Protokol o donaciji između resora odbrane dvije zemlje, kojim britanska strana donira opremu za aktivnosti traganja i spašavanja Ministarstvu odbrane Crne Gore, u vrijednosti od skoro 187 hiljada EUR.

Protokol su potpisali načelnik Štaba Generalštaba VCG Mitar Klikovac i Kalunjato.

Iz Ministarstva su ocijenili da će donirana sredstva značajno doprinijeti ispunjavanju NATO ciljeva sposobnosti i unaprijediti kapacitete i operativne sposobnosti VCG u izvršavanju svojih redovnih zadataka, kao i u izvršavanju zadataka kroz definisane misije.

“Ujedinjeno Kraljevstvo kontinuirano dokazuje posvećenost Crnoj Gori, kao i spremnost za pružanje podrške u ispunjavanju svih ciljeva i zadataka, koje Crna Gora kao kredibilna NATO saveznica ima”, kaže se u saopštenju.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS