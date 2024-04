Potpisan memorandum o saradnji MEP sa lokalnim javnim emiterima

Podgorica, (MINA) – Ministarstvo evropskih poslova (MEP) potpisalo je memorandum o saradnji sa lokalnim javnim emiterima u cilju bolje informisanosti građana o procesu evropske integracije na lokalnom nivou.

Iz tog Vladinog resora saopštili su da, kroz potpisivanje memoranduma o saradnji, žele da institucionalizuju saradnju sa medijima i doprinesu edukaciji i unapređenju znanja novinara o procesu pristupanja Crne Gore Evropskoj U.

Glavni pregovarač Predrag Zenović je, otvarajući događaj, istakao da je uloga novinara od presudnog značaja u pojašnjenju procesa evropske integracije građanima.

Kako je rekao, bliskost lokalnih javnih emitera sa zajednicom daje moć da na najdirektniji način osiguraju da svaki građanin dobije pravovremene, tačne i razumljive informacije, koje su neophodne da bi se formiralo informisano i angažovano društvo.

“U trenutku kada Crna Gora žuri ka evropskoj budućnosti, važnost vaše misije postaje još izraženija“, naveo je Zenović.

Prema njegovim riječima, kroz precizno i odgovorno izvještavanje, lokalni javni emiteri igraju ključnu ulogu u oblikovanju javnog mnjenja, podstičući dijalog i razumijevanje među građanima.

„To je od suštinskog značaja za izgradnju čvrstih temelja demokratije i za promociju vrijednosti koje su u srži evropskog identiteta”, poručio je Zenović.

Generalni direktor Direktorata za medije u Ministarstvu kulture i medija, Neđeljko Rudović, kazao je da lokalni javni emiteri predstavljaju veliki potencijal za razvoj demokratskih procesa u svojim zajednicama.

„Jer mogu doprinijeti većoj otvorenosti rada lokalnih vlasti, informisati građane i podstaći ih da govore o problemima, učestvuju u političkim procesima na lokalnom nivou“, naveo je Rudović.

On je kazao da je novim zakonom o audiovizuelnim medijskim uslugama, koji je potpunosti usklađen sa Direktivom EU, predviđen model za finansiranje lokalnih javnih emitera koji je sličan rješenju koje važi za nacionalnog javnog emitera.

„To znači da će opštine imati obavezu da finansiraju lokalne javne emitere u tačno određenom procentu, zavisno od iznosa budžet“, naveo je Rudović.

Rudović je rekao da očekuju da taj zakon uskoro bude razmatran i usvojen.

On je pojasnio da su nacrtom Zakona o audiovizuelnim medijskim uslugama predviđene izmjene u dijelu predlagača članova Savjeta lokalnih javnih emitera radi daljeg eliminisanja političkog uticaja, ali i u cilju njihove veće odgovornost prema zajednici.

„Crna Gora se može razvijati po uzoru na evropske demokratije samo ako ima slobodne i profesionalne medije, a 15 aktivnih lokalnih javnih emitera, među kojima imamo i šest tv stanica, važan su dio naše medijske zajednice i definitivno zaslužuje našu dodatnu pažnju“, kazao je Rudović.

Direktor lokalnog javnog emitera Radio Televizije (RTV) Nikšić, Nikola Marković, rekao je da potpisivanje memoranduma vidi kao znak dobre volje države i nadležnih da konačno stvore jedan pristojan ambijent za rad lokalnih javnih emitera.

“Set medijskih zakona, takvi memorandumi, ulivaju nadu da će konačno lokalni emiteri dobiti uslove za rad kakve i zaslužuju, jer kao što smo čuli po svim istraživanjima građani mnogo vjeruju lokalnim javnim emiterima”, kazao je Marković.

Izvršna direktorica lokalnog javnog emitera RTV Budva, Iva Bajković, rekla je da je izuzetno obradovao poziv da lokalni javni emiteri potpišu tako važan memorandum o saradnji.

Ona je rekla da očekuje da će to doprijnijeti boljem razumijevanju procesa evropske integracije na nivou lokalne sredine.

Iz MEP-a su naveli da je nakon potpisivanja memoranduma o saradnji organizovana radionica za novinare lokalnih javnih emitera, kojima su predstavnici tog resora, Nada Vojvodić, Melita Rastoder Ljaić i Stefan Bulatović, predstavili proces evropske integracije, pristupne pregovore i EU fondove koji su Crnoj Gori na raspolaganju.

Kako je saopšteno, slovenački dopisnik iz Brisela Peter Žerjavič sjutra će podijeliti svoje dragocjeno iskustvo iz izvještavanja o EU temama.

“Žerjavić će govoriti o osnovama izvještavanja iz Brisela, akterima i medijima u Briselu, i briselskom pejzažu kroz prizmu Hrvatske i Slovenije, a sa novinarima je razmijenio mišljenje i o izazovima evropske agende Crne Gore”, kaže se u saopštenju.

