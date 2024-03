Podrška OECD značajna u prevazilaženju izazova u reformi javne uprave

Podgorica, (MINA) – Podrška Organizacije za ekonomsku saradnju i razvoj (OECD) značajna je u prevazilaženju izazova u procesu reforme javne uprave, kazao je resorni ministar Maraš Dukaj u razgovoru sa direktorom OECD Andreasom Šalom.

Iz Ministarstva javne uprave (MJU) su saopštili da je Šal primio Dukaja u okviru zvanične posjete crnogorske delegacije Parizu.

Dukaj je naveo da je zadovoljan dosadašnjom partnerskom i prijateljskom saradnjom između MJU i OECD-a i naglasio da postoji prostor za konkretizaciju i jačanje saradnje u više oblasti, sa posebnim fokusom na reformu javne uprave.

On je kazao da se podrška OECD ogleda u razmjeni iskustava kroz različite inicijative, radionice, seminare i druge oblike saradnje.

„Ova podrška je značajna kako u prevazilaženju izazova u procesu reforme javne uprave, tako i u izbjegavanju budućih propusta i ambicioznih ciljeva u budućem planiranju aktivnosti“, istakao je Dukaj.

Prema njegovim riječima, posebno su značajni modeli tehničke podrške koju OECD pruža kroz projekte, programe i direktne konsultacije.

„Podršku od OECD vidimo i u promovisanju dobrog upravljanja, na temeljima transparentnosti, efikasnosti, odgovornosti i integriteta, a sve u cilju osnaživanja administrativnih kapaciteta”, dodao je Dukaj.

On je rekao da je, u pravcu dodatne profesionalizacije javne uprave, MJU otvoreno za saradnju sa svim relevantnim akterima, regionalnim i međunarodnim partnerima.

„A upravo kroz zvanične posjete poput ove, sigurni smo da će se saradnja još više unapređivati i da će naša državna uprava svaki put biti sve bliža evropskom modelu javne administracije”, naveo je Dukaj.

Šal je istakao da prate stanje u Crnoj Gori i da je njihova posljednja publikacija o konkurentnosti pokazala da Crna Gora ima napredak u oblasti digitalizacije, i pohvalio je uspostavljanje Digitalne akademije.

On je, kako je saopšteno, pozvao Dukaja da prisustvuje sljedećoj ministarskoj konferenciji u organizaciji OECD, gdje će biti predstavljen najnoviji izvještaj.

Dukaj je istakao da Crna Gora namjerava da iskoristi sve kapacitete za pristupanje Evropskoj uniji, u čemu posebnu važnost ima podrška OECD i SIGME.

“Stoga je naglasio potrebu za podrškom u projektima, kako bi se na planu digitalizacije pronašla najbolja rješenja”, naveli su iz Ministarstva.

Iz MJU su rekli da je razmjena podataka, registara između javnog i privatnog sektora, korak koji bi značajno unaprijedio ovaj proces.

