Počinje realizacija projekta izgradnje i rekonstrukcije vrtića

Podgorica, (MINA) – U Crnoj Gori će sjutra početi realizacija projekta Predškolska infrastruktura 2, vrijednog 15 miliona EUR, kojim je planirana izgradnja šest novih i potpuna rekonstrukcija jednog vrtića, saopšteno je iz Ministarstva prosvjete.

Iz tog resora podsjećaju da je Zakonom o budžetu Crne Gore za 2019. godinu, planirano kreditno zaduženje od deset miliona EUR, u cilju izgradnje i rekonstrukcije predškolskih ustanova u Crnoj Gori.

“U skladu sa time, Vlada Crne Gore i Razvojna banka Savjeta Evrope (CEB) su 20. decembra 2019. godine, zaključile Okvirni ugovor o zajmu za finansiranje Projekta „Predškolska Infrastruktura u Crnoj Gori – 2”, kaže se u saopštenju.

Kako se navodi, projekat predstavlja nastavak realizacije izgradnje i rekonstrukcije predškolskih ustanova u Crnoj Gori, u skladu sa Okvirnim ugovorom o zajmu potpisanim 2013. godine.

Saopšteno je da će se projekat, ukupne vrijednosti oko 15 miliona EUR, finansirati sa 67 odsto kreditnih sredstava CEB-a, u iznosu od deset miliona EUR, dok je preostalih 33 odsto učešće Vlade Crne Gore.

“Projektom je planirana izgradnja šest novih i potpuna rekostrukcija jednog objekta, od kojih su četiri u Podgorici i tri u sjevernom regionu”, kaže se u saopštenju.

Navodi se da je jedan od uslova za povlačenje prve tranše kreditnih sredstava formiranje Implementacione jedinice odnosno angažovanje tehničke podrške.

“Zato će, na osnovu usvojenog zaključka Vlade, sjutra biti potpisan Ugovor o saradnji Ministarstva prosvjete, DOO Project – consulting, Podgorica i Uprave javnih radova u cilju konsultantskih usluga na implementaciji projekta „Predškolska infrastruktura u Crnoj Gori – 2“, kaže se u saopštenju.

Ugovorom o saradnji predviđeno je regulisanje prava i obaveza Ministarstva, kao naručioca projekta, Uprave javnih radova, kao jedinice za implementaciju projekta i DOO Project – consulting, za tehničku podršku.

