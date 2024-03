Perović Durković: Reagensi stigli u podgoričke domove zdravlja

Podgorica, (MINA) – U podgoričke domove zdravlja u utorak su stigli reagensi, pa pacijenti sve neophodne analize sada mogu raditi u laboratorijama tih zdravstvenih ustanova, kazala je vršiteljka dužnosti (v.d.) direktorice Doma zdravlja Podgorica Dragana Perović Durković.

Ona je, u Bojama jutra na Televiziji Vijesti, saopštila i da je nabavka reagenasa, kojih nije bilo više od mjesec, jedan od izazova u poslovanja te ustanove koji su je dočekali po preuzimanju funkcije.

“Pacijenti mogu sve analize koje su bile nedostupne sada odraditi u Domu zdravlja Podgorica”, rekla je Perović Durković, prenosi portal Vijesti.

Ona je kazala da su vrlo brzo prevazišli problem i dodala da se nada da se neće ponavljati.

“Imaćemo reagense do kraja ove godine, onda ide planiranje za naredne četiri”, istakla je Perović Durković.

Ona je dodala da je administracija dio kojim se bave više od 60 odsto radnog vremena.

“A moramo da imamo vrijeme za pacijenta, da mu se posvetimo, odredimo planove za dalju dijagnostiku, za kontrole i ostalo. Nemamo vremena, bavimo se i preventivom, kurativom, promovisanjem zdravlja, savjetovalištem i ostalim”, rekla je Perović Durković.

Kako je rekla, to će unaprijediti, uz veliki podršku Ministarstva zdravlja.

“Imali smo niz sastanaka sa Ministarstvom zdravlja i Fondom za zdravstveno osiguranje, da se bar višak administracije skloni sa izabranog doktora da bi imao vrijeme koje bi kvalitetno posvetio i tada ne bi bilo ni gužve”, kazala je Perović Durković.

