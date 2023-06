Park šuma Krupac predata Opštini Nikšić

Podgorica, (MINA) – Elektroprivreda Crne Gore (EPCG) danas je, nakon što su završene ugovorne obaveze po osnovu sporazuma o zajedničkoj izgradnji, predala opštini Nikšić na upotrebu park šumu Krupac.

Iz EPCG su saopštili da je sporazum o zajedničkoj realizaciji projekta izgradnje park šume Krupac podrazumijevao rekonstrukciju zelenih površina sa izgradnjom rekreativnih sadržaja i igrališta.

“Imajući u vidu da je ugovorna obaveza zavšena, park šumu Krupac predajemo opštini Nikšić na održavanje“, kazao je rukovodilac sektora za korporativne komunikacije u EPCG, Tomaš Damjanović.

On je podsjetio da prostor parka zauzima površinu od oko sedam hiljada kvadratnih metara (m2), da sadrži pješačke staze u dužini oko 600 metara, a igrališta za djecu su na površini od oko 450 m2.

Iz EPCG su rekli da je ukupna vrijednost projekta oko 235 hiljada EUR, bez poreza na dodatu vrijednost.

„Osim tog prostora, za čije održavanje je sada zadužena opština Nikšić, EPCG je pošumila listopadnim i četinarskim drvećem prostor duž brane, u cilju obnavljanja nekadašnje zaštitne šume, a u vezi sa sprečavanjem erozije tla i održavanja stabilnosti brane“, kaže se u saopštenju.

Ta površina se, kako su naveli, prostire od motela na Krupcu do zatvaračnice na drugom kraju brane.

Iz EPCG su kazali da su dodatno u parku postavljena i tri ljetnjikovca sa klupama i stolovima.

Damjanović se zahvalio svim učesnicima projekta, a sugrađanima poželio ugodan boravak u tom prostoru, nakon čega je na simboličan način predao ključeve parka predsjedniku Opštine Nikšić Marku Kovačeviću.

Kovačević je zahvalio EPCG na kontinuiranoj i izuzetnoj saradnji, realizaciji brojnih projekata koji služe na korist društvenoj zajednici, naglašavajući posebno značaj sadržaja za najmlađe sugrađane.

On je rekao da očekuje nastavak saradnje i najavio izgradnju aqua parka na tom području.

Predsjednik Skupštine Opštine Nikšić, Nemanja Vuković, naveo je da je zadovoljan izgledom parka i podsjetio da je projekat uradila Agencija za projektovanje i planiranje opštine Nikšić.

On je dodao da je projektant težio i napravio odlična rješenja svih elemenata mobilijara i parka uz upotrebu prirodnih materijala, tako da će posjetioci moći da uživaju u mirnom odmoru, rekreaciji, a tu su i igrališta sa spravama za djecu.

