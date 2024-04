Odgođeno suđenje Čamgozu

Podgorica, (MINA) – Suđenje turskom državljaninu Binali Čamgozu pred Osnovnim sudom u Podgorici odgođeno je za 13. maj, saopšteno je iz tog suda.

Iz Osnovnog suda su kazali da je Čamgozov advokat Marko Radović danas tražio izuzeće Osnovnog državnog tužilaštva (ODT) u Podgorici od postupanja u predmetu koji je protiv Čamgoza formiran po optužnom predlogu tog tužilaštva, zbog produženog krivičnog djela navođenje na ovjeravanje neistinitog sadržaja.

„U predlogu za izuzeće od postupanja ODT u Podgorici se navodi da je ovaj postupak pokrenut od strane tužilaštva protiv turskog državljanina B. C. na osnovu dokaza kojima je isto raspolagalo u predmetu koji je već pravosnažno okončan pred Osnovnim sudom u Podgorici, zbog krivičnog djela falsifikovanje isprave“, kaže se u saopštenju.

Navodi se da je, kako je branilac okrivljenog podnio zahtjev za izuzeće od postupanja podgoričkog ODT-a, bilo neophodno taj zahtjev dostaviti nadležnom tužilaštvu radi odlučivanja.

„Zbog toga nijesu bile ispunjene procesne pretpostavke za održavanje glavnog pretresa“, kazali su iz Osnovnog suda.

Oni su naveli da je glavni pretres zakazan za 13. maj.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS