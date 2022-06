Odbornici usvojili predlog da se Gorica proglasi za spomenik prirode

Podgorica, (MINA) – Odbornici Glavnog grada danas su usvojili Prijedlog odluke o proglašenju spomenika prirode Park šuma Gorica, saopšteno je iz Glavnog grada.

Iz Glavnog grada su kazali da je gradonačelnik Podgorice Ivan Vuković komentarisao vijest o gradnju na tom brdu, navodeći da je Glavni grad u decembru prošle godine započeo pregovore o razmjeni urbanističkih parcela sa vlasnikom katastarske parcele i investitorom predmetnog objekta.

“Glavni grad je drugoj strani ponudio najatraktivnije urbanističke parcele kojima raspolaže, koje nažalost nijesu bile prihvatljive za investotora”, kaže se na sajtu Glavnog grada.

Navodi se da je Glavni grad, u novembru prošle godine, Ministarstvu ekologije, prostornog planiranja i urbanizma dostavio zahtjev za propisivanje zabrane građenja na više urbanističkih parcela u podnožju brda Gorica, uključujući i predmetnu, sa inicijativom za izradu izmjena i dopuna tog Detaljnog urbanističkog plana.

“Nadležno ministarstvo nikada nije odgovorilo na ovaj zahtjev o čemu su u više navrata predstavnici gradske uprave javno govorili”, kazali su iz Glavnog grada.

