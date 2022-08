Obnavljaju školu u Tomaševu

Podgorica, (MINA) – Radovima u Osnovoj školi (OŠ) „Krsto Radojević“ u Tomaševu kod Bijelog Polja, koji su počeli u avgustu, predviđena je zamjena unutrašnjih vrata, adaptacija prostorija, toaleta, krova, fasade, elektroinstalacija i ugradnja centralnog grijanja, saopšteno je iz Ministarstva prosvjete.

Iz tog ministarstva su kazali da je resorni ministar u Vladi u tehničkom mandatu Miomir Vojinović danas posjetio OŠ „Krsto Radojević“ u Tomaševu i obišao radove na školi koji su finansirani donacijom Vlade Crne Gore i Ambasade Sjedinjenih Američkih Država (SAD).

“Ambasada SAD, u saradnji sa Kancelarijom za odbrambenu saradnju (ODC), kao i tijesnom saradnjom sa Ministarstvom prosvjete, realizuje projekte rekonstrukcije škola širom Crne Gore”, navodi se u saopštenju.

Iz Ministarstva su naveli da se projekat realizuje na način da američka Ambasada u Crnoj Gori obezbjeđuje najveći dio novca i sprovodi međunarodnu tendersku proceduru za izbor izvođača radova, za svaku fazu pojedinačno.

Oni su dodali da je jedan dio sredstava na tom projektu obezbjeđivalo Ministarstvo prosvjete i to u dijelu izrade projektne dokumentacije i nadzora nad radovima.

“Javna ustanova OŠ „Krsto Radojević“ Bijelo Polje je škola koja ima oko 100 učenika. Radovima koji su počeli u avgustu ove godine, predviđena je zamjena unutrašnjih vrata, adaptacija unutrašnjih prostorija, postojećih toaleta, đačkih i nastavničkih, krova na školskom objektu, fasade, elektroinstalacija i ugradnja centralnog grijanja”, kaže se u saopštenju.

