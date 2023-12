Podaci crnogorske carine pomogli zaplijenu konoplje u Hrvatskoj

Podgorica, (MINA) – Obavještajne informacije crnogorske carine doprinijele su da u Hrvatskoj bude zaplijenjeno više od 726 kilograma konoplje, koliko je zvanično deklarisano, saopštili su iz Uprave prihoda i carina (UPC).

Iz UPC su kazali da taj slučaj ujedno potvrđuje i kvalitetnu međunarodnu saradnju u carinskim pitanjima.

“Crnogorska UPC je, prilikom najavljenog postupka izvoza konoplje od privrednog društva koje se bavi uzgojem ovog bilja, a nakon pregleda dokumentacije koja je dostavljena prilikom izvoza, pokrenula postupak preispitivanja izvoza”, kaže se u saopštenju.

Navodi se da je, s obzirom da se radi o osjetljivoj robi sa aspekta mogućeg nelegalnog prometa i zloupotreba droga, kao i da pri prometu, prema crnogorskim propisima, ne smije sadržati preko 0,2 odsto tetrahidrokanabinola (THC), UPC tu robu zaustavila radi detaljnog pregleda i dostave dodatnih podataka.

“Izvozna dokumentacija koja je dostavljena crnogorskoj carini, između ostalog, sadržala je i laboratorijski nalaz izdat od hrvatske laboratorije koji formalno potvrđuje da se procenat THC-a nalazi u zakonom dozvoljenim granicama”, navodi se u saopštenju.

Iz UPC su kazali da je za crnogorske carinike bio sporan način na koji je ta roba uzorkovana i poslata na analizu u Hrvatsku.

“Imajući u vidu da je roba višednevno zadržana radi prikupljanja informacija i detaljnog pregleda, UPC je preko svojih obavještajnih kanala, na osnovu međunarodne saradnje sa carinskom službom Hrvatske, proslijedila obavještajnu informaciju kolegama iz Hrvatske o spornom izvozu, i osnovu sumnje o procentu THC-a na nalazu koji je dostavljen”, rekli su iz UPC.

Kako su naveli, tom prilikom je crnogorska carina zatražila da se roba nanovo uzorkuje nakon ulaska u Hrvatsku, kao i da zvaničnu informaciju o nivou THC-a, hrvatska carina proslijedi nakon dobijanja nalaza.

Iz UPC su rekli da je sporni tovar konoplje prilikom izvoza upućen do graničnog prelaza Debeli Brijeg, uz službenu pratnju carinika iz crnogorskog Sektora za carinsku bezbjednost i kontrolu, gdje su ga po prethodnom dogovoru sačekali hrvatski carinski službenici na graničnom prelazu Karasovići.

“Carinska uprava Hrvatske je danas obavijestila Upravu prihoda i carina da su, nakon sprovedenog laboratorijskog ispitavanja, utvrdili udio THC veći od dozvoljenog u svih 5 uzetih uzoraka”, rekli su iz UPC.

Oni su dodali da su o svemu obavijestili crnogorsku Upravu policije, radi iniciranja daljih koraka prema nadležnom tužilaštvu.

