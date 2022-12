Novović: Milošević se tereti da je šef kriminalne organizacije

Podgorica, (MINA) – Bivšeg direktora Uprave prihoda i carina Rada Miloševića tužilaštvo tereti da je šef kriminalne organizacije, kazao je glavni specijalni državni tužilac Vladimir Novović.

Novović je u emisiji “Načisto” na Televiziji Vijesti kazao da je nakon što je Specijalno državno tužilaštvo (SDT) prikupilo dokaze da postoji osnov sumnje da je Rade Milošević stvorio kriminalnu organizaciju, dalo nalog za njegovo hapšenje.

On je rekao da tužilašto sumnja da je modus operandi bio da se zaplijenjene cigarete ne uništavaju, odnosno da se u fabrikama sačinjavaju fiktivni izvještaji o uništenju i da je svega deset odsto uništavano, a ostatak završavao na crnom tržištu.

Kako prenosi portal Vijesti, Novović nije mogao da se izjasni o vjerodostojnosti dokumenta koji je na Tviteru /Twitter/ objavio lider Socijaldemokratske partije Raško Konjević, navodeći da pretpostavlja da će tužilac imati to u vidu i postupati dalje u odnosu na te informacije.

On je rekao da postoji više izviđaja u predmetima šverca cigareta.

Novović je kazao da je formiran predmet zbog izjave premijera u tehničkom mandatu Dritana Abazovića da bivši policijski funkcioner Zoran Lazović i biznismen Ranko Ubović hoće da ga likvidiraju.

Kako je kazao, predmet se nalazi u fazi izviđaja.

“Postupajući tužilac me obavijestio da je uputio poziv premijeru za saslušanje, ali se on nije odazvao već je opravdao izostanak, nakon čega mu je upućen novi poziv. To je koliko mogu reći”, rekao je Novović.

Novović je naveo Agencija za nacionalnu bezbjednost (ANB) nije imala uticaj na SDT u slučaju procesuiranja i da nema ni političkog ni drugog uticaja koji bi imao efekat da tužilaštvo radi mimo zakona.

On je kazao da očekuje da rad tužilaštva podrže svi politički faktori, jer kada to rade samo jedni, stvara se percepcija da postoji politički uticaj na tužilaštvo.

Novović je naveo da su došli do podataka da su određeni tužioci, uključujući i specijalne tužioce, izvještavali Vesnu Medenicu o slučajevima.

On je kazao da je opet otvorio slučaj u javnosti poznat kao “prvi million” u vezi Mila Đukanovića i da je zamolnicom tražen materijal od Švajcarske koji je dobijen, ali da od Srbije nijesu dobili traženi materijal.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS