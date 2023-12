Novi zakon o oduzimanju imovine obezbijediće bolji bilans rezultata

Podgorica, (MINA) – Donošenjem novog zakona o oduzimanju nelegalno stečene imovine, što je jedan od reformskih prioriteta nove vlasti, biće obezbijeđen još bolji bilans rezultata u borbi protiv kriminala i korupcije, poručio je potpredsjednik Vlade za politički sistem i pravosuđe Momo Koprivica.

On je kazao da je, osim što je pravedno, trajno oduzimanje imovine stečene kriminalnom djelatnošću mjera prevencije, jer uništava kapital za buduće vršenje kriminalnih aktivnosti.

Koprivica je, osvrćući se na presudu Višeg suda u Podgorici kojom su, po optužnici Specijalnog državnog tužilaštva (SDT), trajno oduzete višemilionski vrijedne nekretnine u više crnogorskih gradova, kazao da SDT, osim pravde, za društvo donosi i enorman prihod državnom budžetu.

“Višestruko veći nego što iznosi cjelokupno godišnje izdvajanje države za rad SDT-a”, naveo je Koprivica na društvenoj mreži X.

On je rekao da donošenje novog zakona o oduzimanju nelegalno stečene imovine jedan od reformskih prioriteta Vlade.

“Time će se obezbijediti još bolji bilans rezultata u borbi protiv kriminala i korupcije”, naveo je Koprivica.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS