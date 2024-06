Novi načelnici i komandiri stanica policije u više opština

Podgorica, (MINA) – Vršilac dužnosti direktora Uprave policije Aleksandar Radović imenovao je nove načelnike odjeljenja bezbjednosti (OB) i komandire stanica policije u više crnogorskih opština.

Kako je saopšteno iz Uprave policije, Radović je odluku o kadrovskim promjenama donio na kolegijumu u ponedjeljak.

Navodi se da je za pomoćnika načelnika regionalnog centra bezbjednosti za policiju opšte nadležnosti u Regionalnom centru bezbjednosti Centar određen Milan Radusinović.

Radović je za načelnika OB Pljevlja, u Regionalnom centru bezbjednosti Zapad, imenovao Radoja Živkovića.

„Poziciju načelnika u OB Berane, u okviru Regionalnog centra bezbjednosti Sjever, pokrivaće Dalibor Jeremić, dok će poslove načelnika u OB Mojkovac preuzeti Radenko Dubak”, kaže se u saopštenju.

Kako se navodi, poslove načelnika u Odjeljenju bezbjednosti Kotor, u Regionalnom centru bezbjednosti Jug, obavljaće Miloš Ašanin.

Komandir stanice policije OB Pljevlja biće Đorđe Perović, u Kolašinu Dejan Rakočević, a u Andrijevici Milija Vukanić.

„Navedene promjene imaju za cilj obezbjeđivanje funkcionalnosti organizacionih jedinica i procesa rada za vrijeme ljetnje turističke sezone kao i efikasnu realizaciju poslova i aktivnosti u nadležnosti policije“, navodi se u saopštenju.

