Nova Vlada da obezbijedi kvalitetno obrazovanje za svako dijete

Podgorica, (MINA) – UNICEF i više nevladinih organizacija (NVO) pozvali su političke aktere da se obavežu da će, nakon izbora novog saziva Skupštine i formiranja Vlade, ulagati dovoljno novca u finansiranje novih školskih i predškolskih objekata i obezbijediti kvalitetno obrazovanje za svako dijete.

NVO Udruženje Roditelji, Prosvjetna zajednica, Nacionalna asocijacija roditelja, djece i omladine sa smetnjama u razvoju (NARDOS), Mladi Romi i UNICEF pozvali su sve političke aktere da se obavežu da će ulagati dovoljno novca u adekvatno opremanje svih škola novim tehnologijama.

“Kao i za obezbjeđivanje kontinuiranog profesionalnog razvoja svih nastavnika, i kvalitetne i inkluzivne podrške obrazovanju sve djece, uključujući djecu sa smetnjama u razvoju i djecu iz romskih i egipćanskih zajednica”, navodi se u saopštenju UNICEF-a.

Iz te međunarodne organizacije kazali su da se Crna Gora, kao potpisnica Konvencije o pravima djeteta, obavezala da će svakoj djevojčici i dječaku obezbijediti ostvarivanje prava na kvalitetno i inkluzivno obrazovanje.

Šef predstavništva UNICEF-a u Crnoj Gori Huan Santander rekao je da će ono što nova Vlada bude učinila u vezi s obrazovnim sistemom uticati na svaku djevojčicu i dječaka i svakog građanina.

On je poručio da je kvalitetno obrazovanje održivi put za izlazak iz ciklusa siromaštva.

„Ono je od suštinske važnosti za razvoj i rast Crne Gore. Građani imaju priliku da utiču na te odluke tako što će na izborima, kao glasači, prioritet dati djeci“, kazao je Santander.

Olivera Leković iz NVO Prosvjetna zajednica rekla je da su ulaganje više resursa u kontinuirani profesionalni razvoj, zalaganje za principe meritokratije i decentralizacija obrazovnog sistema krajnje neophodni ukoliko Crna Gora želi da postigne kvalitetnije obrazovanje.

Ona je pozvala sve političke aktere da se obavežu da će to učiniti mogućim za svakog nastavnika i učenika u Crnoj Gori.

„Pozivamo sve političke aktere da se obavežu da će, ako budu dio nove vlade, obezbijediti svakom nastavniku i učeniku adekvatan prostor za učenje i besplatan pristup internetu, digitalnim i asistivnim tehnologijama u školama i vrtićima“, navela je Leković.

Lepa Žunjić iz Udruženja Roditelji kazala je da je vrijeme da u 21. vijeku konačno djeca dobiju dovoljan broj vrića i škola i borave u adekvatnim prostornim uslovim, i u opremljenim prostorijama za rad.

„Kao i da imaju funkcionalne toalete, pristup vodi za piće, da su im škole zagrijane i da ne moraju da pješače do škola kilometrima, jer žive u ruralnim područijima i nemaju organizovan prevoz“, dodala je Žunjić.

Ona je rekla da očekuju da budući donosioci odluka posebnu pažnju posvete udžbenicima i kvalitetu njihovog sadržaja, baš kao i potrebama roditelja da na raspolaganju imaju podršku u vidu produženog boravka za njihove šestogodišnjake i sedmogodišnjake, kada krenu u školu.

Iz NARDOS-a su istakli da je potrebno da se obezbijede neophodni alati za učenje za djecu sa smetnjama u razvoju, kao i da se organizuju dodatne obuke za nastavnike, kako bi mogli da obezbijede kvalitetno i inkluzivno obrazovanje svakom djetetu.

“Pozivamo sve političke aktere da se obavežu da će, ako budu dio nove vlade, da poštuju i sprovode preporuke Konvencije o pravima djeteta, obezbijede funkcionalnu inkluziju djece sa smetnjama u razvoju bez barijera”, poručio je Savo Knežević iz NARDOS-a.

Iz UNICEF-a su rekli da su, kada je riječ o obrazovanju romskih i egipćanskih učenica i učenika, prepreke brojne, a važnost obrazovanja i izlaska iz siromaštva za njih je od ključnog značaja.

Samir Jaha iz NVO Mladi Romi pozvao je političke aktere, trenutne i buduće, da podrže dodatne programe koji su dali rezultate, poput mentorske podrške romskoj djeci u osnovnim i srednjim školama.

“Posebnu pažnju je neophodno obratiti na predškolsko vaspitanje i obrazovanje s obzirom na to da i dalje imamo vrtiće u kojima borave samo romska djeca”, rekao je Jaha.

On je poručio da je neophodno nastaviti sa stipendijama u srednjim školama i fakultetima, s posebnim akcentom na obezbjedjivanje plaćene prakse i/ili programe stažiranja u opštinskim/državnim kompanijama.

Iz UNICEF-a su kazali da, prema posljednjem popisu stanovništva, djeca starosti do 18 godina čine četvrtinu stanovništva Crne Gore.

„Pored toga što će uticati na svu djecu, kvalitetno obrazovanje za svako dijete u Crnoj Gori takođe utiče na njihove roditelje, djedove i bake, nastavnike i sve građane, jer je obrazovanje od ključnog značaja za izlazak iz siromaštva“, rekli su iz UNICEF-a.

Oni su naveli da će zato ono što nova vlada uradi kako bi reformisala obrazovni sistem imati uticaja na svaku osobu koja živi u Crnoj Gori.

„Iz tih razloga, kampanja za parlamentarne izbore treba da se bavi ovim ključnim pitanjem ljudskih prava, jer je ono u srži razvoja Crne Gore“, kaže se u saopštenju.

