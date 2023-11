Nišić: Podrška Vlade Dječijem domu Mladost

Podgorica, (MINA) – Dječiji dom Mladost u Bijeloj imaće punu podršku Vlade i Ministarstva rada i socijalnog staranja, poručila je resorna ministarka Naida Nišić, navodeći da će zajedno raditi na jačanju kadrovskih kapaciteta u toj ustanovi.

Kako je saopšteno iz Vlade, Nišić i potpredsjednik Vlade za demografiju i mlade i ministar sporta i mladih, Dragoslav Šćekić, danas su posjetili Dječiji dom Mladost.

Nišić je istakla da cijeni veliku požrtvovanost osoblja i velike napore koje ulažu u radu sa štićenicima.

“Dom će u narednom periodu imati punu podršku ministarstva i Vlade Crne Gore. Zajedničkim naporima radiće se na jacanju kadrovskih kapaciteta u ustanovi, poboljsanju njihovog polozaja kako bi se na sto kvalitetniji nacin pruzale usluge sticenicima”, rekla je Nišić.

Ona je istakla da Dom u Bijeloj planira da razvije Centar za hraniteljstvo, što je predvidjeno planom transformacije, a na čemu se već radi uz podršku Ministarstva.

Šćekić je kazao da je potrebno pokazati posebnu brigu za one kojima je to najneophodnije i naglasio da društvo mora imati poseban senzibilitet i empatiju prema ranjivim kategorijama društva, među kojima su, svakako, korisnici Doma.

„Današnja posjeta je jedan od načina da ukažemo gdje je pažnja najpotrebnija. Spreman sam da sa resornom ministarkom Nišić, dam punu podršku za rješavanje svih problema sa kojim se Dom kao institucija suočava”, poručio je Šćekić.

On je dodao da želi da pomogne u pronalaženju modaliteta u sprečavanju odliva kadra iz Doma, koji je trenutni problem.

Direktorica Doma Marela Savić, kako je saopšteno, upoznala je Šćekića i Nišić sa prostornim i smještajnim kapacitetima Doma.

Ona je istakla da su posljednjih nekoliko godina preduzeti obimni radovi na renoviranju prostorija u kojima djeca borave.

Kako je rekla, djeca u Domu borave u porodičnim grupama, kojih ima ukupno osam i raspoređena u skladu sa polom i uzrastom.

Savić je dodala da je toj ustanovi 2019. godine pripojena i mala grupna zajednica djece sa smetnjama u razvoju u Bijelom Polju.

Iz Vlade su rekli da su Šćekić i Nišić korisnicima uručili prigodne poklone, uz želje da uz igru i druženje upotpune svoj boravak u Domu.

