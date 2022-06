Nedostaje ljudskih i materijalnih resursa za borbu protiv požara

Podgorica, (MINA) – Nadležne službe preduzimaju preventivne mjere i radnje potrebne za brz i efikasan odgovor u slučaju požara, ali je evidentan nedostatak ljudskih i materijalnih resursa koji se može koristiti za tu namjenu.

To je saopšteno sa sastanaka vršioca dužnosti generalnog direktora Direktorata za zaštitu i spašavnje Miodraga Bešovića sa subjektima sistema zaštite i spašavanja.

Kako je saopšteno iz Ministarstva unutrašnjih poslova (MUP), Bešović je održao sastanak sa subjektima sistema zaštite i spašavanja sa kojima je saradnja neophodna kako bi se bolje i kvalitetnije odgovorilo na predstojeću požarnu sezonu.

Navodi se da su sastanku prisustvovali načelnik generalštaba Vojske Crne Gore Milutin Đurović sa saradnikom, predstavnici Zavoda za hidrometeorologiju i seizmologiju, Željezničke infrastrukture, Agencije za zaštitu životne sredine, Nacionalnih parkova i Uprave za šume.

Na sastanku je, kako su kazali iz MUP-a, ocijenjeno da sa aspekta zaštite i spašavanja postoji veoma dobra saradnja među prisutnim subjektima, ali da treba iznalaziti nove modalitete za njeno unapređenje, jer to nameću vrlo zahtjevni profesionalni standardi i vrijeme u kojem se razvija ovaj sistem.

“Posebna pažnja je posvećena pripremi odgovora za predstojeću požarnu sezonu, gdje su svi subjekti konstatovali da su preduzeli i preduzimaju neophodne preventivne mjere i radnje potrebne za brz i efikasan odgovor u slučaju nastanka požara”, kaže se u saopštenju.

Dodaje se da su tom prilikom razmotreni ljudski i materijalni resuri koji mogu biti na raspolaganju u slučaju požara.

“Pri čemu je evidentan nedostatak ljudskih i materijalnih resursa koji se može koristiti za tu namjenu”, navodi se u saopštenju.

Kako se navodi, Dogovorena je organizacija obuka pripadnika službi zaštite i spašavanja u cilju uspostavljanja veze sa pilotima vazduhoplova i njihovog navođenja prilikom gašenja požara iz vazduha kako bi efekati gašenja bili veći.

Iz Ministarstva su kazali da je dogovoreno da se, osim izviđanja helikopterima, u te svrhe koriste i raspoloživi dronovi čime će biti obuhvaćena veća teritorija, a smanjiće se i troškovi angažovanja resursa.

Nadležni su apelovali na građane da daju svoj doprinos i prilagode svoje aktivnosti, pogotovo ako se ima u vidu da su stručne analize pokazale da se opštine poput Podgorice, Nikšića, Cetinja i primorskih opština već nalaze u crvenoj zoni kada su u pitanju suše, i da je time opasnost od izbijanja požara već na visokom nivou.

