Nastavljaju se pregovori o povećanju plata prosvjetarima

Podgorica, (MINA) – Pregovori Ministarstva prosvjete, nauke i inovacija (MPNI) i Ministarstva finansija sa Sindikatom prosvjete (SPCG), o povećanju plata prosvjetara, biće nastavljeni sljedeće sedmice.

Iz MPNI saopštili su da su danas predstavnici tog Vladinog resora i Ministarstva finansija razgovarali sa predstavnicima SPCG, povodom zahtjeva za povećanjem plata prosvjetnih radnika.

“Pregovori će se nastaviti kako bi se našlo najoptimalnije rješenje za prevazilaženje aktuelnih problema, posebno u dijelu koji se odnosi na uvećanje zarada”, kaže se u saopštenju MPNI.

Kako su kazali, tumačenje Granskog kolektivnog ugovora (GKU) je i dalje neusaglašeno, ali su obje strane saglasne da treba unaprijediti položaj prosvjetnih radnika i naći rješenje koje neće ugroziti funkcionisanje sistema, ali će pozitivno uticati na položaj prosvjetnih radnika.

Ministarka prosvjete, nauke i inovacija Anđela Jakšić Stojanović naglasila je da treba da razgovaraju o mogućnosti prevazilaženja problema kada je u pitanju prevoz nastavnika koji koriste međugradski prevoz, i to u što skorije vrijeme.

Kako je rekla, već su stvoreni preduslovi za rešavanje tog problema.

Jakšić Stojanović je kazala da je u narednom periodu moguće sagledati i ostale kategorije, u zavisnosti od raspoloživog budžeta.

Iz MPNI su kazali da je na sastanku bilo riječi i o izmjenama Zakona o zaradama zaposlenih u javnom sektoru, koje će pozitivno uticati na GKU.

“Predstavnici Sindikata prosvjete podsjetili su i na ostale zahtjeve upućene prema Ministarstvu, predstavljene u oktobru, a tiču se obezbjeđivanja zaštite zaposlenih od nasilja i uznemiravanja na radnom mjestu, izmjenama Zakona o štrajku, kao i depolitizaciji obrazovnog sistema definisanjem jasnih kriterijuma prilikom zapošljavanja”, kaže se u saopštenju.

Navodi se da će se predstavnici ministarstava i Sindikata ponovo sastati naredne sedmice.

