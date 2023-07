Napadnuta ekipa Hitne pomoći u Ulcinju, povrijeđen tehničar

Podgorica, (MINA) – Ekipa jedinice Zavoda za hitnu medicinsku pomoć (ZHMP) u Ulcinju fizički je napadnuta sinoć tokom pružanja pomoći, saopšteno je iz te zdravstvene ustanove.

Kako su kazali iz ZHMP, medicinski tehničar je tom prilikom zadobio otvorenu ranu na slijepoočnici.

“Transportovan je u Opštu bolnicu Bar i trenutno je na bolovanju”, navodi se u saopštenju.

Direktor Zavoda za hitnu medicinsku pomoć Crne Gore Vuk Niković rekao je da su napadi na zaposlene ZHMP učestali u posljednje vrijeme i apelovao na građane da poštuju ljekare i medicinske tehničare.

“Apelujemo na građane da na dostojanstven način dolaze u hitnu medicinsku pomoć i da razumiju da od zdravstvenih radnika ne mogu očekivati da rade pod pritiskom i prijetnjama, a da ne govorimo o nanošenju teških tjelesnih povreda”, kazao je Niković.

On je rekao da je zakon jasan, odnosno da počiniteljima prijeti kazna od tri do pet godina zatvora.

“ZHMP stoji uz svoje zaposlene. Insistiramo da MUP i tužilaštvo pod hitno procesuiraju počinioce”, poručio je Niković.

Iz ZHMP su istakli da ljekari i medicinski tehničari te zdravstvene ustanove rade ozbiljan i odgovoran posao u cilju zaštite zdravlja građana i da je neprihvatljiva svaka vrsta napada na njih.

