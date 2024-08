MMR vakcina ne izaziva autizam

Podgorica, (MINA) – Uzrok za pojavu autizma nikako se ne može povezivati sa MMR vakcinom, niti njenim uticajem na pojavu bilo kojeg razvojnog poremećaja iz tog spektra, za šta postoje i stručna i naučna utemljenja.

To je ocijenjeno na sastanku predstavnika Ministarstva zdravlja i Centra za rani razvoj Kliničkog centra Crne Gore.

Sastanku su, kako je saopšteno iz Ministarstva zdravlja, prisustvovali držani sekretari Mirjana Andrijašević i Aleksandar Sekulić, generalna direktorica Direktorata za javno zdravlje Ivana Živković i predstavnice Centra za rani razvoj dječje psihijatrica Iva Ivanović i glavna sestra Mirjana Ralević Vukmirović.

„Činjenica koja ide u prilog tome jeste i da značajn broj djece sa autizmom, koja se zbrinjavaju u ovom Centru, nije vakcinisan MMR vakcinom“, kaže se u saopštenju.

Navodi se da su se sagovornici na sastanku saglasili da je posebno osjetljiv epidemiološki momenat kada sva, a posebno djeca sa razvojnim smetnjama moraju biti zaštićena.

„Poručeno je da svi segmenti društva moraju zajedno i u kontinuitetu djelovati kako bi zaštitili djecu od obolijevanja i preduprijedili epidemiju malih boginja, koja ozbiljno prijeti našoj zemlji, posebno imajući u vidu činjenicu da od ponedjeljka počinje školska godina, a boravak u kolektivima pogoduje širenju virusa“, kaže se u saopštenju.

Navodi se da je zato još jednom poslat snažan apel roditeljima da iskoriste dostupnost vakcina i pokažu odgovornost prema svojoj, ali i cjelokupnoj dječjoj populaciji u Crnoj Gori.

