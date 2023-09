Milatović: Založiću se da se zakon o boračkoj i invalidskoj zaštiti što prije nađe u Skupštini

Podgorica, (MINA) – Predsjednik Crne Gore Jakov Milatović kazao je da će se založiti da se Predlog zakona o boračkoj i invalidskoj zaštiti u najkraćem roku ponovo stavi u skupštinsku proceduru.

Kako je saopšteno iz Službe za informisanje predsjednika, Milatović je primio predstavnike porodica stradalih u bombardovanju Murina 1999. godine, povodom izmjena Zakona o boračkoj i invalidskoj zaštiti, koji omogućava isplatu obeštećenja porodicama.

„Važno je da ovaj zakon bude jedan od prioriteta novog saziva Skupštine, kako bi konačno vi, ali i mnogi drugi u Crnoj Gori ostvarili prava na koja čekaju godinama“, naveo je Milatović.

On je poručio da će se založiti da se u konsultacijama sa novim predsjednikom parlamenta iznađe način da se predlog zakona, u najkraćem roku, ponovo stavi u skupštinsku proceduru.

Iz službe za informisanje predsjednika naveli su da je izmjene Zakona o boračkoj i invalidskoj zaštiti donio bivši saziv Skupštine nakon raspuštanja.

Oni su kazali da je prošli saziv Skupštine, uz cijeli set drugih zakona, izmjene Zakona o boračkoj i invalidskoj zaštiti dostavio bivšem predsjedniku radi proglašavanja, u odnosu na šta on nije postupio u utvrđenim ustavnim rokovima

„Milatović je sagovornicima objasnio da njegov prethodnik nije u propisanim rokovima proglasio dostavljeni zakon niti ga vratio Skupštini na ponovno odlučivanje, zbog čega je bio prinuđen da u junu obavijesti parlament da ga ne može proglasiti zbog pravne neutemeljenosti“, kaže se u saopštenju.

On je istakao da je zbog izuzetne važnosti zakona nužno da njegovo donošenje i proglašavanje, u cjelosti i nedvosmisleno, bude usklađeno sa Ustavom, bez davanja razloga koji bi kasnije mogli dovesti u pitanje njegovu održivost u pravnom sistemu Crne Gore.

