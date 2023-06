Milatović uputio inicijativu za podizanje spomenika Dušku Jovanoviću

Podgorica, (MINA) – Predsjednik Crne Gore Jakov Milatović uputio je Glavnom gradu Podgorica inicijativu za podizanje spomen-obilježja ubijenom glavnom i odgovornom uredniku dnevnog lista Dan Dušku Jovanoviću.

Kako je saopšteno iz Službe za informisanje predsjednika, Milatović je rekao da se sljedeće godine navršava dvadeset godina od nedužnog stradanja Jovanovića.

Milatović je kazao da je Jovanović jedan od najzačajnijih simbola novinarske profesije i slobodne riječi u Crnoj Gori, koji je borbu za bolju i pravedniju državu platio životom.

“Uvažavajući značaj životnog djela koje je za sobom ostavio Jovanović, uputio sam inicijativu Glavnom gradu Podgorica da,shodno nadležnostima utvrđenim Zakonom o spomen-obilježjima, preduzme aktivnosti u cilju podizanja spomen-obilježja”, rekao je Milatović.

On smatra da bi tim spomen-obilježjem država iskazala poštovanje prema hrabrosti Jovanovića da u teškim vremenima bude vjesnik slobodne riječi i da nikad ne odustane od nje.

“Očekujem da će istražni organi, nakon skoro dvije decenije, rasvijetliti sve okolnosti vezane za ubistvo Jovanovića i da će naručioci i izvršioci krivično odgovarati za počinjeno nedjelo”, naveo je Milatović.

