Mandić položio vijenac na spomenik junacima Mojkovačke bitke

Podgorica, (MINA) – Predsjednik Skupštine Andrija Mandić položio je danas vijenac na spomenik junacima Mojkovačke bitke, povodom 109 godina od tog herojskog podviga vojske Kraljevine Crne Gore.

Kako je saopšteno iz Skupštine, Mandić vijenac posvetio „herojskim precima koji povedoše posljednju bitku slavne Kraljevine Crne Gore“.

Vijence su na spomenik položili i predsjednik Vlade Srbije Miloš Vučević, kao i delegacija Opštine Mojkovac predvođena predsjednikom Opštine Veskom Delićem.

