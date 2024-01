Mandić: Božić podsjetnik da suživot i tolerancija nemaju cijenu

Podgorica, (MINA) – Božić uči ljude zajedništvu, slozi, strpljenju i podsjeća da suživot i tolerancija nemaju cijenu, kazao je predsjednik Skupštine Andrija Mandić.

On je čestitao Badnji dan i Božić patrijarhu srpskom Porfiriju, mitropolitu crnogorsko-primorskom Joanikiju, episkopima budimljansko-nikšićkom Metodiju, zahumsko-hercegovačkom Dimitriju, mileševskom Atanasiju i svim pravoslavnim vjernicima.

Kako je saopšteno iz Skupštine, Mandić je poželio da dan rođenje Isusa Hrista dočekaju u miru, zdravlju i blagostanju.

On je rekao da “ne postoji dan u turobnoj istoriji naše civilizacije, koja se prostire po cijelom zemaljskom šaru, značajniji od dolaska spasitelja koji je na prave temelje postavio srca, duše i živote ljudi“.

„Božić nas uči zajedništvu, slozi, strpljenju i podsjeća nas koliko je bitna porodica, kao ključni stub stabilnosti našeg društva“, naveo je Mandić u čestitci.

On je kazao da ovih dana, dok ratni vihori gore na istočnim granicama Evrope i Bliskom istoku, svi zajedno treba da rade i da se mole da razum preovlada, a da mir zavlada svugdje u svijetu.

„Suživot i tolerancija nemaju cijenu i upravo je Božić pravi podsjetnik na takve istinske vrijednosti“, istakao je Mandić.

