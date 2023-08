Maloljetnik teško povrijeđen od strujnog udara u Zeti

Podgorica, (MINA) – Sedamnaestogodišnji strani državljanin teško je povrijeđen kod željezničke stanice Mojanovići u Zeti, nakon što je došlo do strujnog udara kada se popeo na vagon jednog od parkiranih vozova.

Kako prenosi portal Vijesti, nesreća se dogodila oko 11 sati.

Maloljetnik je zadobio teške tjelesne povrede opasne po život, nakon čega je transportovan u Klinički centar.

Prema prvim podacima iz policije, sedamnaestogodišnjak se popeo na vagon da se fotografiše, nakon čega je došlo do jakog strujnog udara.

Policija radi uviđaj na stanici u Mojanovićima.

Gotovo da nema godine kada se na crnogorskoj pruzi ne dogodi neka slična nesreća zbog penjanja, uglavnom mlađih osoba, na vagone.

Iz Željeznice Crne Gore ranije su upozoravali da je penjanje po vagonima ili hodanje po šinama veoma opasno po život.

