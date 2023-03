Lokalizovan požar na južnoj tribini stadiona

Podgorica, (MINA) – Kancelarije na južnoj tribini Gradskog stadiona u Podgorici danas je zahvatio požar, koji je brzo lokalizovan.

Iz Službe zaštite i spašavanja su saopštili da su danas oko 15 sati i 30 minuta dobili prijavu da je primijećen dim na Gradskom stadionu.

Kako su naveli u objavi na Fejsbuku /Facebook/, na lice mjesta upućene su tri posade sa devet vatrogasaca.

“Izlaskom na lice mjesta ustanovljeno je da su požarom zahvaćene kancelarije koje se nalaze na južnoj tribini stadiona”, navodi se u objavi.

Iz Službe zaštite i spašavanja su kazali da je prilikom intervencije evakuisano 17 osoba, i da je požar lokalizovan u 16 sati.

