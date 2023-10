Let evakuacije realizovan po najvišim standardima bezbjednosti

Podgorica, (MINA) – Nacionalni avioprevoznik Air Montenegro je specijalni let na relaciji Podgorica – Tel Aviv sa ciljem evakuacije crnogorskih, ali i građana drugih država iz Izraela, realizovao po najvišim standardima bezbjednosti, saopšteno je iz kompanije.

Kako se navodi, specijalni let je organizovan i izvršen nakon odluke Vlade o hitnoj evakuaciji, kao i nakon svih procjena, pripremnih radnji i saglasnosti izvršnog direktora.

„Analize u domenu sigurnosti i bezbjednosti rađene su u skladu sa kompanijskim internim procedurama, kao i sa nacionalnim i međunarodnim (ICAO, EASA) zahtjevima koji uređuju ovu oblast“, ističe se u saopštenju.

Iz Air Montenegra su kazali da je sprovedena detaljna procjena rizika zajedno sa detaljnim planiranjem leta i postupanjem u nepredviđenim okolnostima.

Prema njihovim riječima, mjere umanjenja su identifikovale način selekcije letačke posade, kabinskog osoblja, planiranje rute, vrijeme leta, komunikaciju tokom leta, praćenje situacije tokom leta i spremnost na reakciju u slučaju iznenadnih informacija dobijenih od izraelskih vlasti.

„Sve strukture u kompaniji dale su nemjerljiv doprinos u okviru djelokruga nadležnosti. Kroz timski pristup i bezrezervnu saradnju bili su maksimalno posvećeni ovom zadatku, od trenutka iniciranja pripreme za ovaj let, pa do povratka i slijetanja na aerodrom Podgorica“, navodi se u saopštenju.

Predsjednik borda direktora Air Montenegra, Pavle Ljesar, rekao je da je veoma kompleksna organizacij leta, koja je izvedena u saradnji sa Vladom, ministarstvima kapitalnih investicija i vanjskih poslova, pokazatelj važnosti nacionalne avio kompanije i njene vrijednosti koja nije mjerljiva bilansima.

„Sinergičnim pristupom, na efikasan način, sa svim službama kompanije nastavljamo da radimo u korist građana i privrede Crne Gore dok ćemo državi biti siguran partner u daljim aktivnostima”, kazao je Ljesar.

Iz Air Montenegra su istakli da najveća zahvalnost ide posadi i zaposlenima.

“Koji su dobrovoljno preuzeli odgovornost za izvršenje tog složenog zadatka i djelom, a ne riječima, pokazali ljubav prema odabranom pozivu i odgovornost koju nosi sa sobom”, navodi se u saopštenju.

Dodaje se da postupanje u kritičnim situacijama i vršenje aktivnosti tokom izraženog nepovoljnog uticaja identifikovanih opasnosti, predstavlja dobru provjeru i potvrdu efikasno uspostavljenog sistema upravljanja.

