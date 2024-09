Lazarević traži od Milatovića da potpiše odluku o razrješenju

Podgorica, (MINA) – Načelnik Generalštava Vojske Crne Gore (VCG) Zoran Lazarević zatražio je od predsjednika države Jakova Milatovića da potpiše odluku o njegovom razrješenju, koje je predložio ministar odbrane Dragan Krapović, saznaju nezvanično Vijesti.

Lazarević je u petak Milatoviću, koji je predsjedavajući Savjeta za odbranu i bezbjednost, uputio zahtjev da “prihvati i potpiše” odluku o njegovom razrješenju sa čela VCG.

Lazarević je, prema nezvaničnim informacijama Vijesti, poručio u dopisu Milatoviću da je 35 godina časno službovao, da ne želi da bude teret nikome, kao i da smatra da VCG ne treba da bude u fokusu zbog političkih prepucavanja, već zbog uspjeha u misijama, izvršavanju zadataka i slično.

Milatović nije odgovorio Vijestima hoće li podržati Lazarevićev zahtjev, kao ni za kad je planirano održavanje sjednice Savjeta za odbranu i bezbjednost.

Milatovićev savjetnik za odbranu i bezbjednost Dejan Vukšić rekao je ranije da šef države nije potpisao, niti će potpisati odluke koje nijesu prethodno predložene i raspravljane na Savjetu, kako to predviđaju Ustav i Poslovnik o radu Savjeta.

Prema Zakonu o VCG načelnika Generalštaba postavlja i razrješava Savjet, na predlog ministra vojnog.

Krapović je 28. avgusta dostavio Savjetu predlog o smjeni Lazarevića zbog procjene da je potrebna smjena generacija i podmlađivanje oficirskog kadra u VCG, ali je vrhovna komanda to odbila jer nije bilo konsenzusa njenih članova o tome.

On je 3. septembra poništio rješenje kojim je Lazareviću prošle godine produženo vrijeme trajanja službe do juna sljedeće, konstatujući da ispunjava uslove za prestanak službe, to jest da ima preko 40 godina staža osiguranja i navršenih 55 godina.

Lazarević će, iako se Krapovićevo rješenje primjenjuje od 4. septembra, ostati prvi čovjek vojske dok ga ne razriješi Savjet, nakon čega bi Ministarstvo odbrane trebalo da donese rješenje o prestanku njegove službe.

Krapović je kazao da je upravni postupak koji se vodi zbog prestanka Lazarevićeve službe u finišu i dodao da će, kad se taj postupak okonča pred Ministarstvom, pokrenuti postupak razrješenja pred Savjetom za odbranu i bezbjednost, po sili zakona.

