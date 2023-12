Kultura da postane prepoznatljiv brend Crne Gore

Podgorica, (MINA) – Premijer Milojko Spajić najavio je osnivanje radnog tijela koje će se baviti pitanjima razvoja kulture.

Spajić je, kako je saopšteno iz njegovog kabineta, to najavio na sastanku sa gitaristom Milošem Karadaglićem i direktoricom Fondacije “Miloš Karadaglić”, Katarinom Milačić.

Navodi se da je na sastanku razgovarano o mogućnostima saradnje Vlade i Fondacije na planovima realizacije značajnih projekata iz oblasti kulture.

Spajić je upoznao Karadaglića sa Vladinim planovima za razvoj u različitim sektorima, ističući da su prosvjeta i kultura posebno značajni.

“U tom kontekstu, premijer je najavio i osnivanje radnog tijela koje će se baviti pitanjima razvoja kulture”, kaže se u saopštenju.

Spajić je istakao da je izuzetno zadovoljstvo da sjedište Fondacije koja nosi ime globalno proslavljenog i nagrađivanog gitariste bude upravo u Crnoj Gori.

On je istakao da će Karadaglićeva umjetnička reputacija, obilježena brojnim uspjesima, edukativnim zalaganjem i plemenitim inicijativama Fondacije, u velikoj mjeri doprinijeti međunarodnoj prepoznatljivosti crnogorske kulturne i umjetničke scene.

Karadaglić je, kako je saopšteno, upoznao Spajića sa početkom rada Fondacije “Miloš Karadaglić” i konkretnim planovima u smjeru unapređenja kulturnih djelatnosti u Crnoj Gori i regionu.

“Sopstvenim primjerom mijenjamo svijet. Zajedno sa Katarinom Milačić, izvanrednim timom i partnerima, svoju mrežu kontakata, stečeno iskustvo i znanje, želio sam staviti na raspolaganje izvanrednim, talentovanim mladim ljudima, dajući im šansu da ostvare svoje snove”, rekao je Karadaglić.

Kako je rekao, Spajića i njega još od prvog susreta povezuju upravo te vrijednosti i bezrezervna želja da, svako na svoj način, doprinese budućnosti i napretku društva u Crnoj Gori.

Iz Spajićevog kabineta su kazali da je na sastanku razgovarano i o projektu prve namjenski izgrađene koncertne dvorane u Crnoj Gori i Podgorici.

“Sagovornici su iskazali spremnost da zajednickim djelovanjem doprinesu stvaranju uslova za što skoriju realizaciju tog kapitalnog projekta”, kaže se u saopštenju.

Navodi se da je na sastanku bilo riječi i o izmjeni regulatornog okvira u dijelu podsticajnih mjera za donatore i filantrope u kulturi, kojim će se, kako je ocijenjeno, stvoriti dodatne šanse za ulaganja u kulturu i podstaći društveno odgovorno djelovanje privatnog sektora.

“Ocijenjeno je i da su kultura i prosvjeta suštinski bitao dio svakog društva i da u simbiozi države, privrede i kulturnih udruženja, uz dobro upravljanje, otvorenost i saradnju, kultura sve više postaje prepoznatljiv brend Crne Gore”, navodi se u saopštenju.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS