KCCG traži policijske patrole

Podgorica, (MINA) – Klinički centar Crne Gore (KCCG) zatražiće od Uprave policije da angažuje patrole koje bi svakodnevno dežurale u krugu te zdravstvene ustanove, a posebno od 22 do šest sati, saopšteno je iz KCCG.

Kako su naveli, broj incidenata sa osobama koje pokušavaju da nasilno uđu u krug KCCG ne jenjava, a zaposleni Službe zaštite su svakodnevno izloženi verbalnim, ali i fizičkim napadima.

KCCG će, kako su kazali, inicirati razgovore sa Upravom policije i tražiti da, shodno mogućnostima, razmotri molbu koju je KCCG i ranije upućivao.

Iz KCCG su istakli da su incidenti juče kulminirali privođenjem u Upravu policije i dva zaposlena KCCG.

“KCCG će svakako pokrenuti odgovarajuće interne procedure, ali, na duže staze, problem ne može biti riješen bez asistencije Uprave policije”, naglasili su iz KCCG.

Iz te zdravstvene institucije su kazali da im je cilj da obezbijede nesmetano i efikasno pružanje zdravstvene zaštite svim građanima.

Oni su naveli da je to nerijetko ugroženo perifernim problemima.

“Čvrsto smo uvjereni da će cijenjeni čelnici Uprave policije imati sluha za naš apel i da ćemo zajedničkim snagama naći način da stanemo na put ovom višegodišnjem problemu”, poručili su iz KCCG.

