Jovetić objavila spot za pjesmu posvećenu Danki Kovinić

Podgorica, (MINA) – Crnogorska pjesnikinja Jelena Jovetić objavila je novi spot za pjesmu “Moja Crna Gora” koju je posvetila teniserki Danki Kovinić i crnogorskim olimpijcima koji su danas otputovali na to takmičenje, u Pariz.

Jovetić je, u objavi na društvenim mrežama, kazala da je ljepota Crnogorki lijepa Crna Gora i poručila da djecu treba učiti da su ponos Crne Gore i da se ponose Crnom Gorom.

“Kad krenete i stignete tamo gdje ste željeli stići, nikada ne zaboravite odakle ste krenuli.

Ako ste se pitali šta, između ostalog, podrazumijem u riječima “Moja Crna Gora” to je zasigurno Danka Kovinić i mladost koju pratimo na Olimpijske igre (negdje po širokom svijetu)”, kazala je Jovetić.

Kako je dodala, oni tamo nose ime, srce i boje “male” Crne Gore. “Hrabro, dostojno, prkosno i ponosno”.

“Za naše koji odlaze za Pariz i nose zastavu domovine Crne Gore, da ih sreća prati! Vezati se za Crnu Goru, znači vezati se za cijeli svijet!”, navela je Jovetić.

Jelena Jovetić je autorka zbirke “Ko li mi te brani”, a stihove pjesme “Moja Crna Gora” za koju je objavljen spot pročitala je producentkinja i konsultantkinja za strateške komunikacije Nina Redžepagić.

