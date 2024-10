Joković: Finansijski ćemo pomoći Opštini Šavnik i poljoprivrednicima

Podgorica, (MINA) – Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede finansijski će pomoći Opštini Šavnik i poljoprivrednim proizvođačama u saniranju posljedica poplava koje su nedavno pogodile to područje, kazao je resorni ministar Vladimir Joković.

Joković je danas, sa članovim Vladine Komisije za elementarne nepogode na čijem je čelu, posjetio Opštinu Šavnik i mjesto Komarnica.

Kako je saopšteno iz Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, Joković je rekao da su se danas uvjerili da je nanijeta velika šteta lokalnoj infrastrukturi i poljoprivrednim domaćinstvima.

On je kazao da će, s obzirom da te posljedice prevazilaze mogućnosti Opštine Šavnik i Ministarstva poljoprivrede, apelovati na Vladu da se napravi infrastruktura da se može usmjeravati korito rijeke.

“Ministarstvo će finansijski pomoći lokalnu samoupravu i poljoprivredne proivođače koliko je našoj mogućnosti, a prema procjenama lokalne a nakon toga i Vladine komisije”, kazao je Joković.

On je apelovao na poljoprivredne proizvođače da osiguraju svoju imovinu, kako bi u budućnosti bili sigurniji.

Joković je poručio da je Vlada spremna da pomogne tom području i objasnio procedure za pomoć.

“Nakon sastanka, Joković je sa predstavnicima Komisije obišao područje pogođeno elementarnom nepogodom i razgovarao sa mještanima”, kaže se u saopštenju.

Navodi se da je tokom susreta razgovarano i o stanju u poljoprivredi na teritoriji Opštine Šavnik i mogućnostima za dalje unapređenje.

