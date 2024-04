Joanikije: Crkva podrška zelenoj agendi i ekonomskom prosperitetu društva

Podgorica, (MINA) – Crkva će uvijek biti podrška zelenoj agendi i ekonomskom oporavku i prosperitetu čitavog društva, poručio je mitropolit crnogorsko-primorski Joanikije na sastanku sa ministrom, turizma, ekologije, održivog razvoja i razvoja sjevera Vladimirom Martinovićem.

Iz Ministarstva turizma, ekologije, održivog razvoja i razvoja sjevera saopšteno je da je sastanak Martinovića i Joanikija održan na inicijativu tog Vladinog resora, a u cilju zajedničkih akcija u pogledu zaštite životne sredine.

Joanikije je, kako se navodi, rekao da će Crkva uvijek biti podrška, ne samo po pitanju zelene agende, koja je bila i tema sastanka, već i ekonomskog oporavka i prosperiteta čitavog društva kojem svi težimo.

“Mitropolija crnogorsko-primorska i Ministarstvo će zajedničkim akcijama raditi na oplemenjivanju terena, ozelenjavanju, čišćenju rječnih korita, te uređenju životnog prostora, što je nesumnjiv interes naše ukupne zajednice”, kaže se u saopštenju.

Martinović je kazao da mu je zadovoljstvo da razgovara sa Joanikijem oko ovako važnih tema i da je zahvalan na odličnim inicijativama i predlozima koje su bile teme sastanka jer zdravlje ljudi i njihov ambijent nemaju alternativu.

