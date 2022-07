Izvršena počasna paljba povodom Dana državnosti

Podgorica, (MINA) – Pripadnici Vojske Crne Gore, po naredbi predsjednika države Mila Đukanovića, izvršili su večeras u Podgorici počasnu artiljerisjku paljbu povodom 13. jula – Dana državnosti.

Kako je saopšteno iz Đukanovićevog kabineta, pripadnici Vojske na brdu Gorica ispalili su deset plotuna iz šest artiljerijskih oruđa.

Crna Gora sjutra obilježava Dan državnosti, u znak sjećanja na 13. jul 1878. godine, kada je na Berlinskom kongresu priznata kao samostalna država i isti datum 1941. kada je narod Crne Gore počeo ustanak protiv fašizma.

