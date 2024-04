HRA: Obezbijediti status civilne žrtve porodicama žrtava bombardovanja Murina

Podgorica, (MINA) – Akcija za ljudska prava (HRA) pozvala je Vladu da pristupi vansudskom poravnanju sa porodicama žrtava NATO bombardovanja mosta u Murinu, kao i da im obezbijedi status civilnih žrtava rata.

Iz HRA su podsjetili da je 30. aprila 1990. godine, u bombardovanju u Murinu, stradalo šest civila, među kojima i troje djece, dok su oštećeni prodavnica, Dom kulture i drugi civilni objekti.

“HRA apeluje na Vladu da pristupi vansudskom poravnanju sa porodicama žrtava i da im obezbijedi status civilnih žrtava rata”, navodi se u saopštenju te nevladine organizacije (NVO).

Iz HRA su objasnili da je na sjednici Skupštine zadužena Vlada, odnosno Ministarstvo rada i socijalnog staranja pod upravom ministarke Naide Nišić, da najkasnije do 1. marta ove godine izradi Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o boračkoj i invalidskoj zaštiti.

Kako su objasnili, Predlogom je trebalo da se riješi status i obeštećenje porodica državljana Crne Gore koji su poginuli tokom bombardovanja 1999. godine i status ranjenih tom prilikom, kao i status porodica žrtava ratova nakon 1990. godine koje su državljani Crne Gore.

“Ministarsvo već dva mjeseca kasni sa finalizacijom ovog rješenja, zbog čega je HRA od premijera Milojka Spajića danas zahtjevala da, u skladu sa svojim nadležnostima, ubrza okončanje ovog procesa i informiše javnost kada se predložene izmjene mogu očekivati”, kazali su iz HRA.

Iz te NVO su podsjetili da je, pravosnžnom sudskom odlukom, utvrđeno da se u NATO bombardovanju Murina sirene nisu čule, niti je bilo drugog upozorenja na opasnost.

“Oštećene porodice su tužile državu za naknadu štete, jer ih niko nije upozorio na opasnost od bombardovanja, iako je NATO unaprijed obavještavao nadležne o svim ciljevima koje će gađati”, navodi se u saopštenju.

Kako se dodaje, Vrhovni sud Crne Gore je onemogućio naknadu štete, zbog navodne zastarjelosti potraživanja.

“Budući da nikada nije vođen nikakav krivični postupak protiv onih koji su bili dužni da građane obavijeste o opasnosti”, objasnili su iz HRA.

Kako su kazali, Vrhovni sud je, odlučujući po reviziji u predmetu porodice Komatina, zauzeo restriktivan stav da parnični sudovi ne smiju utvrđivati je li šteta nastala kao posljedica krivičnog djela ili ne, u cilju primjene dužeg roka zastarjelosti.

“Utvrđeno je da porodica Komatina nije imala pravo na naknadu štete koja joj je već bila isplaćena, dok su ostalima tužbeni zahtjevi odmah odbačeni kao zastarjeli”, navodi se u saopštenju HRA.

Dodaje se da, iako je Vrhovni sud zauzeo stav da su žrtve zakasnile sa utuživanjem prava na naknadu štete, to ne znači da one to pravo nemaju.

“Već da su samo izgubile mogućnost da ga ostvare sudskim putem”, istakli su iz HRA.

Kako su objasnili, zato je na Vladi Crne Gore da ispuni svoju prirodnu i moralnu obavezu i porodice žrtava napokon obešteti.

Iz HRA su kazali da će predstavnici te NVO sjutra prisustvovati memorijalnom okupljanju kod spomen-obilježja u Murinu, u organizaciji NVO Nikada vas nećemo zaboraviti, porodica žrtava, mjesne zajednice Murino, Eparhije budimljansko – nikšićke i Srpskog nacionalnog savjeta.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS