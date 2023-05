Glavni grad da pomogne u adresiranju maloljetničke delikvencije

Podgorica, (MINA) – Centar za građansko obrazovanje (CGO) uputio je danas gradonačelnici Podgorice Oliveri Injac Inicijativu za potpisivanje sporazuma sa Stručnom službom Višeg suda u Glavnom gradu za obavljanje društveno korisnog rada na koji su osuđeni maloljetni delikventi.

Iz te nevladine organizacije su kazali da je o toj inicijativi upoznata i predsjednica Skupštine Podgorica, Jelena Borovinić Bojonović.

CGO je, kako su kazali, već ukazivao da Podgorica nema nijedan potpisan sporazum te vrste i pozivao rukovodstvo Glavnog grada da se tom pitanju posveti, kako bi se stvorili uslovi za bolju resocijalizaciju i reintegraciju mladih iz Podgorice, jer zaslužuju šansu da isprave ono što su pogrešno napravili.

“Složenost i osjetljivost problema maloljetničke delinkvencije, kao i posljedice za dalji put maloljetnog delikventa, zahtijevaju proaktivno učešće različitih sfera društva, a ovo je naglašeno u svijetlu nekih od ranijih događaja i porasta maloljetničke delinkvencije”, objavljeno je ne Tviter nalogu CGO-a.

CGO je apelovao na novu gradsku upravu na čelu sa Injac i Borovinić Borović da u najkraćem roku uspostave komunikaciju sa Stručnom službom Višeg suda u Podgorici i da potpišu sporazume.

