Formirali predmet povodom objava u medijima o nabavci oružja

Podgorica, (MINA) – Više državno tužilaštvo (VDT) u Podgorici formiralo je predmet povodom objavljenih transkripata u medijima koje se odnose na nabavku naoružanja i pripremanja oružanog otpora uoči parlamentarnih izbora u 2020. godini.

Rukovoditeljka VDT-a Lepa Medenica kazala je da će se u daljem toku postupka preduzeti sve neophodne mjere i radnje u cilju provjere medijskih navoda i utvrđivanja svih činjenica nakon čega će se donijeti odluka u predmetu.

M portal danas je objavio prepisku sa skaj aplikacije kako navodno pripadnici organizovane kriminalne grupe dogovaraju nabavljanje oružja za Srpsku pravoslavnu crkvu.

