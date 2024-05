Efikasnija upotreba EU sredstava doprinijeće boljem zdravstvenom sistemu

Podgorica, (MINA) – Efikasnija upotreba budžetskih sredstava Evropske unije (EU) opredijeljenih za zdravstvo pomoći će da čitav sistem bolje funkcioniše, ocijenjeno je na sastanku premijera Milojka Spajića i evropske komesarke za zdravstvo i bezbjednost hrane, Stele Kiriakides.

Spajić je, kako je saopšteno iz Vlade, rekao da proces evropskih integracija podstiče razvoj svih društvenih sfera, i da je veoma važna pomoć u potrebnim reformama zdravstvenog sistema.

“To su benefiti, koje će naši građani osjetiti i koje žele da vide“, rekao je Spajić.

U razgovoru je, kako se dodaje, istaknuto da su unapređenja u zdravstvenom sistemu u fokusu Ministarstva zdravlja, a da je u tom smislu pomoć iz EU značajna.

“Efikasnija upotreba budžetskih sredstava opredijeljenih za zdravstvo pomoći će da čitav sistem funkcioniše bolje”, navodi se u saopštenju.

Na sastanku je naglašeno da je učešće u EU4Health programu, vrijednom 5,3 milijarde EUR, koji je EU pokrenula u cilju jačanja zdravstvenih sistema širom Evrope, bitan korak u kontekstu pružanja bolje zdravstvene usluge građanima Crne Gore.

“Tokom sastanka je konstatovano da je pandemija ukazala na neophodnost zajedničkog rada, na polju zdravstvene zaštite, pa je to sada u fokusu EU”, kaže se u saopštenju.

Dodae se da je to šansa i da se Crna Gora izbori sa izazovima, koji dijele i ostale evropske zemlje, a odnose se na nabavku ljekova.

Kiriakides je rekla da se nada da će se veze između EU i Crne Gore jačati tokom daljeg procesa pristupanja.

“Od suštinske je važnosti nastaviti sa odgovarajućim reformama i Evropska komisija će biti uz Crnu Goru u tom procesu. Drago mi je što vidim da je Crna Gora ponovo predvodnik u EU integracijama”, kazala je Kiriakides.

Na sastanku je, kako se dodaje, bilo riječi i o digitalizaciji sistema zdravstvene zaštite, a ministar Vojislav Šimun je predstavio korake preduzete u tom smislu.

Navodi se da je razgovarano i o prostoru za razvoj medicinskog turizma, a Spajić je zahvalio komesarki za dosadašnju pomoć EU, kako stručnu, tako i u donacijama.

“Zaključeno je da je za Crnu Goru bitno i da u najskorijem roku dostigne evropski nivo u kontroli hrane”, kaže se u saopštenju.

