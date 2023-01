Đukanović: Uzdignimo se iznad podjela, suparništvo ostavimo prošlosti

Podgorica, (MINA) – Predsjednik Crne Gore Milo Đukanović čestitao je sveštenstvu, vjernicima i svim građanima pravoslavne vjeroispovijesti najradosniji hrišćanski praznik Božić, uz želje da dane Hristovog rođenja proslave u miru i spokojstvu uživajući zajedno sa porodicama, susjedima i prijateljima.

„Veliki hrišćanski praznik Božić sa blagim danima koji su pred nama je prilika da se okupimo oko neprolaznih etičkih i civilizacijskih vrijednosti koje nosi božićna simbolika, svjesni da su povjerenje, ljubav i zajedništvo put ka ostvarenju našeg daljeg prosperiteta“, navodi se u čestitki Đukanovića.

Đukanović je rekao da blagi dani podstiču ljude da se pojedinačno i zajedno rade na tome da društvo učine humanijim, bogatijim i boljim, a sebe društveno odgovornijim.

On je kazao da su danas u Crnoj Gori svi pred zajedničkim izazovom.

„Da se kao ljudi razumno uzdignemo iznad svih podjela, da suparništva ostavimo prošlosti, da emancipaciju crnogorskog društva nastavimo kao neodvojivi dio jedinstvene evropske porodice u kojoj se uzajamno potpomažemo povezani zajedničkim vrijednostima“, naveo je Đukanović.

Kako je istakao, obaveza i dužnost najodgovornijih u političkom životu Crne Gore, je da svojim promišljenim odlukama, odmjerenom riječju i postupcima iskreno doprinesu institucionalnom snaženju i ustavnom prevazilaženju krize u državi, zasnovanoj na principima vladavine prava, održivog ekonomskog razvoja i socijalne pravde, čuvajući identitet, duboko integrisan na civilizacijskoj mapi savremenog demokratskog svijeta.

„Neka nam i ovi sveti dani budu podstrek za odlučno i odgovorno djelovanje u pravcu dostizanja ovih ciljeva“, poručio je Đukanović.

