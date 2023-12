Dukaj: Danilovgrad se može ponositi svojom baštinom i znamenitim vrijednostima

Podgorica, (MINA) – Danilovgrad se može ponositi svojom baštinom i znamenitim istorijskim i kulturnim vrijednostima, poručio je ministar javne uprave Maraš Dukaj.

On je čestitao 9. decembar – Dan opštine Danilovgrad, predsjedniku Opštine Aleksandru Grguroviću, predsjedniku lokalnog parlamenta Velimiru Đokoviću i svim građanima.

„Danilovgrad se može ponositi svojom baštinom i znamenitim istorijskim i kulturnim vrijednostima“, navodi se u čestitki Dukaja.

On je istakao da opština Danilovgrad preduzima konkretne korake za modernizaciju i poboljšanje efikasnosti lokalne samouprave, što je i prepoznato u Ministarstvu javne uprave (MJU).

Prema riječima Dukaja, rukovodstvo Danilovgrada pokazuje da umije da podrži kako poljoprivredu, tako i tehnološke inovacije sa posebnim akcentom na podršku mladih.

On je rekao da je zapažen i njihov potencijal za pisanje i realizaciju dobrih projekata koji se finansiraju iz fondova Evropske unije.

„Uvjeren sam da će valorizacijom brojnih potencijala, kako ljudskih tako i prirodnih, opština Danilovgrad dostići razvojne transformacije, koje će građanima omogućiti bolje i naprednije uslove za život“, poručio je Dukaj.

Kako je rekao, MJU nastavlja sa podrškom Danilovgradu u oblasti reforme javne uprave, a sve u cilju unapređenja kvaliteta života.

