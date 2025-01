Državljaninu BiH zbog prijetnji 20 dana zatvora

Podgorica, (MINA) – Državljanin Bosne i Hercegovine (BiH) M.K. (1979), sa privremenim boravkom u Budvi, osuđen je na 20 dana zatvora zbog uvreda i prijetnji, saopšteno je iz budvanskog Suda za prekršaje.

Navodi se da je M.K. iz Bosanskog Novog/Novog Grada, iz BiH entiteta Republika Srpska.

On je, kako se dodaje, jutros oko tri sata i 30 minuta, u jednom objektu brze hrane Budvi, nezadovoljan isporučenim proizvodom uputio više uvreda i psovki prisutnoj radnici.

“Da bi oko četiri sata i 20 minuta drugom radniku uputio niz prijetnji, između ostalog navodeći: “biće sitno ono ubistvo na Cetinju””, kaže se u saopštenju.

Iz budvanskog Suda za prekršaje su kazali da je, nakon sprovedenog hitnog postupka, dežurna sutkinja Magdalena Mijić odredila da se kazna izvrši odmah po izricanju odluke zbog interesa bezbjednosti, pa je okrivljeni bez odlaganja upućen u Upravu za izvršenje krivičnih sankcija, Spuž.

