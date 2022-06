Dogovoren model za povećanje plata policijskim službenicima

Podgorica, (MINA) – Predstavnici Ministarstva unutrašnjih poslova (MUP) i Ministarstva finansija radiće na izmjeni Odluke o dodatku na osnovnu zaradu za obavljanje poslova na određenim radnim mjestima, kako bi se nadoknadilo smanjenje plata policijskim i dijelu službenika MUP-a.

Taj dogovor, kako je saopšteno iz Vlade, postignut je na sastanku potpredsjednika Vlade za politički sistem i unutrašnju politiku, Raška Konjevića sa predstavnicima Sindikata Uprave policije, direktorom Uprave policije Zoranom Brđaninom i predstavnicima MUP-a i Ministarstva finansija.

“Vjerujem da će ovaj dogovor dobiti ubrzo svoj formalno-pravni epilog kroz vladinu procedure kako bi zarade policijskih službenika bile vraćene od 1. jula”, kazao je Konjević.

Na sastanku je, kako je saopšteno iz Vlade, dogovoreno da se ubrzano radi na izmjeni Uredbe o grupama poslova i koeficijentima za zarade policijskih službenika, kojim bi se povećali koeficijenti i samim tim i plate policijskih službenika, s tim da primjena bude od 1. 1. 2023. godine.

“Lično ću se zalagati i podržavati povećanje u nivou onoga koje su prije par godina dobili prosvjeta i zdravstvo”, kazao je Konjević.

Dodaje se da je na sastanku dogovoreno i da se u narednom periodu nastave razgovori na usaglašavanju kolektivnog ugovora na relaciji sinidikat – MUP – Ministarstvo finansija.

