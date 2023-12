Do Kvonu produžen pritvor za još dva mjeseca

Podgorica, (MINA) – Južnokorejskim državljanima Do Kvonu i Hond Čanu produžen je pritvor za još dva mjeseca, zbog opasnosti od bjekstva, saopšteno je iz Višeg suda.

Savjetnica za odnose sa javnošću tog suda Marija Raković kazala je agenciji MINA da je Do Kvonu pritvor produžen po molbama Južne Koreje i Sjedinjenih Američkih Država, zbog opasnosti od bjekstva.

Kako je dodala, Hond Čanu je pritvor produžen takođe zbog opasnosti od bjekstva, po zahtjevu Južne Koreje.

Podgorički Osnovni sud je u junu, prvostepenom presudom, osudio Do Kvona i Hond Čan Juna na po četiri mjeseca zatvora zbog krivičnog djela falsifikovanje isprava.

Iz Suda su tada kazali da im je istom presudom izrečena mjera bezbjednosti, oduzimanje dva pasoša Kostarike, dva pasoša Belgije i dvije lične karte.

