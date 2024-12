Djeca će sticati osnovna finansijska znanja i razvijati ključne vještine

Podgorica, (MINA) – Osnovne škole u Crnoj Gori u narednim sedmicama dobiće edukativne robotiće i djeca će, kroz interaktivne aktivnosti programiranja, sticati osnovna finansijska znanja i razvijati ključne vještine za budućnost, saopšteno je iz Ministarstva prosvjete, nauke i inovacija (MPNI).

Kako se navodi, resorna ministarka Anđela Jakšić Stojanović prisustvovala je sjednici Nacionalnog komiteta za razvoj finansijske edukacije, kojom predsjedava guvernerka Centralne banke (CBCG) Irena Radović.

Iz MPNI su rekli da je na sjednici jednoglasno usvojen Akcioni plan aktivnosti na planu finansijske edukacije za narednu godinu, koji sadrži niz mjera i aktivnosti usmjerenih na unapređenje finansijske pismenosti u Crnoj Gori.

„Plan je rezultat zajedničkog rada predstavnika 22 institucije iz javnog, privatnog i nevladinog sektora koje je CBCG, kao nacionalni koordinator ovih aktivnosti, okupila oko implementacije Programa razvoja finansijske edukacije u Crnoj Gori 2023-2027“, kazali su iz MPNI.

Kako je saopšteno, tokom sjednice je potpisan i Ugovor o poslovno-tehničkoj saradnji u vezi sa realizacijom projekata ,,Robotika za najmlađe”, koji predstavlja primjer uspješnog međuinstitucionalnog partnerstva MPNI, CBCG i Fonda za inovacije.

„Kroz ovaj projekat, koji kombinuje inovativne metode i finansijsku edukaciju, sve osnovne škole u Crnoj Gori će u narednim sedmicama dobiti edukativne robotiće. Djeca će, kroz interaktivne aktivnosti programiranja, sticati osnovna finansijska znanja i razvijati ključne vještine za budućnost“, kaže se u saopštenju.

