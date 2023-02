Crveni meteo alarm CEDIS koštao desetine hiljada EUR

Podgorica, (MINA) – Ekstremno loši vremenski uslovi od sredine januara uzrokovali su brojna oštećenja na mreži i objektima Crnogorskog elektrodistributivnog sistema (CEDIS), čija je sanacija koštala desetine hiljada EUR, saopšteno je iz te kompanije.

Iz CEDIS-a su kazali da su havarisana 174 stuba, od kojih je 78 dalekovodnih, kao i dvije stubne trafostanice.

„Najviše su stradali dalekovod Rovca i Vazdušni Kličevo, sa havarisanih 20 i 11 stubnih mjesta i niskonaponska mreža Presjeka na kojoj je oštećeno deset stubnih mjesta“, precizirali su iz CEDIS-a.

Kako su rekli, o intenzitetu nevremena svjedoče i podaci o stepenu havarija na rekonstruisanim dalekovodima i niskonaponskoj mreži u koje su u prethodnom periodu uložena značajna finansijska sredstva, naročito u kolašinskoj opštini.

„Preliminarna procjena finansijskih izdataka za nova stubna mjesta, građevinske radove, ovjesnu opremu i stubne trafostanice prevazilazi cifru od 70 hiljada EUR“, navodi se u saopštenju.

Iz CEDIS-a su istakli da će konačni iznosi biti poznati narednog mjeseca, te da navedena cifra može biti u značajnoj mjeri premašena, naročito imajući u vidu prekovremeno angažovanje zaposlenih na elektromonterskim poslovima.

Prema njihovim riječima, sve raspoložive ekipe iz regiona koje pokrivaju sjeverne opštine i područje Nikšića bile su vanredno aktivne deset dana u kontinuitetu, kako bi mreža na pogođenom području u najkraćem roku bila dovedena u zadovoljavajuće stanje.

Rukovodilac Sektora za održavanje u CEDIS-u Vuko Vukićević rekao je da su, kada je veliko nevrijeme, kvarovi brojni i da to nije specifičnost samo u Crnoj Gori, već da su u uslovima crvenog meteo alarma oštećenja na mreži neminovnost i svuda u svijetu.

Kako je rekao, treba imati u vidu i da je geomorfološka struktura crnogorskog terena, dominantno planinsko područje sa planinskim klimatskim uslovima i teško pristupačnim terenom, otežavajuća okolnost koja dodatno usložnjava procese održavanja i sanacije elektrodistributivne mreže.

„Dakle, neprohodne trase, otežano lociranje kvarova, rad na otvorenom pri lošim vremenskim uslovima, sve su to nepovoljne okolnosti za montere CEDIS-a“, naveo je Vukićević.

On je istakao da su u prethodnom periodu zapošljeni i dobro obučeni mladi monteri, koji su, predvođeni iskusnim kolegama, odradili ogroman posao i doprinijeli da se izborimo sa vanrednom situacijom.

Iz CEDIS-a su podsjetili da su se tokom prvih dana aktivnog crvenog meteo-alarma zbog intenzivnih padavina izlile rijeke iz korita i da su formirani bujični potoci, što je ugržavalo mrežu i objekte.

Uslijedile su, dodaju, i obilne sniježne padavine na sjeveru uz olujni vjetar, usljed čega su oštećene određene dionice.

„Na području nikšićke opštine, evidentirana su brojna oštećenja koja je izazvao “vlažan” snijeg i zbog kojeg je, uz niske noćne temprerature, dolazilo do formiranja leda na provodnicima, što je stvaralo dodatno opterećenje koje je prevazilazilo projektovane limite i uzrokovalo brojne kvarove na mreži“, kaže se u saopštenju.

CEDIS je, kako su podsjetili iz kompanije, u prethodnom periodu uložio desetine miliona EUR u revitalizaciju određenih srednjenaponskih dalekovoda i niskonaponske mreže prema ruralnim prodručjima u svim opštinama, kao i kroz planove održavanja.

„Međutim, u opisanim uslovima teško se mogu izbjeći kvarovi, naročito na nadzemnim vodovima“, ponovili su iz CEDIS-a.

