Crnogorski građani najčešće obolijevaju od karcinom pluća i dojke

Podgorica, (MINA) – Crnogorsko stanovništvo najčešće obolijeva od raka pluća, dojke, kolorektalnog i karcinoma prostate, saopštili su iz Instituta za javno zdravlje (IJZ) i istakli da je prevencija ključna komponenta i najisplativija dugoročna strategija svih programa usmjerenih na snižavanje učestalosti malignih neoplazmi.

Svjetski dan borbe protiv malignih neoplazmi obilježava se 4. februara svake godine, sa ciljem da se ukaže na značaj podizanja svijesti o malignim neoplazmama, njihovoj pravovremenoj prevenciji, dijagnozi i liječenju.

Iz IJZ su ukazali da maligne neoplazme, poslije kardiovaskularnih bolesti, zauzimaju drugo mjesto po broju obolijevanja i umiranja stanovništva u svijetu i da predstavljaju rastući javnozdravstveni problem.

Na to, kako su rekli, ukazuju i procjene Svjetske zdravstvene organizacije (SZO) i Međunarodne agencije za istraživanje raka za 2022. godinu, kada je registrovano oko deset miliona smrtnih slučajeva od svih lokalizacija malignih tumora, dok 19,9 miliona osoba oboli od nekog oblika raka.

„Najzastupljeniji oblici malignih neoplazmi u pogledu smrtnosti su rak pluća, kolorektalni karcinom i rak jetre“, navodi se u saopštenju.

Iz IJZ su kazali da se, ukoliko se ne preduzmu adekvatne akcije, očekuje da će opterećenje ovom bolešću dostići 26 miliona novih dijagnoza i 17 miliona smrtnih ishoda do 2030. godine.

Prema njihovim rijačima, rastući trend obolijevanja od malignih tumora povezan je sa produženjem očekivanog trajanja života i ukupnim porastom stanovništva uz prisustvo poznatih faktora rizika – konzumiranje duvanskih proizvoda, ishrana, visok indeks tjelesne mase, infekcije, alkohol, fizička neaktivnost, zagađenost vazduha.

Iz IJZ su saopštili da je Crnoj Gori, prema procjeni SZO iz 2022. godine, bilo 2.739 novih slučajeva oboljelih od malignih neoplazmi.

„Slično kao u ostalim zemljama u razvoju, naše stanovništvo najčešće obolijeva od raka pluća, raka dojke, kolorektalnog karcinoma, karcinoma prostate“, naveli su iz Instituta.

Oni su ukazali da muškarci najčesće obolijevaju od karcinoma pluća (21,9 odsto), na drugom mjestu je karcinom prostate (15,5 odsto) i karcinom debelog crijeva (11,2 odsto).

„Žene najčešće obolijevaju od karcinoma dojke (31,4 odsto), karcinoma pluća (8,2), karcinoma debelog crijeva (7,7), karcinoma tijela materice (7,2) i karcinoma grlića materice (4,4 odsto)“, kazali su iz IJZ.

Kako su dodali, najčešće obolijeva stanovništvo od 50 do 64 godine starosti.

Iz IJZ su rekli da je, na osnovu navednih brojki, jasno zašto prevencija treba biti ključna komponenta i najisplativija dugoročna strategija svih programa usmjerenih na snižavanje učestalosti malignih neoplazmi.

„Tim prije što procjene pokazuju da se čak 40 odsto malignih bolesti može izbjeći primjenom odgovarajućih intervencija i promovisanjem zdravih stilova života, a jedna trećina slučajeva se može izliječiti ukoliko se dijagnostikuje u ranoj fazi bolesti i liječenje započne na vrijeme“, ukazali su iz IJZ.

Iz te zdravstvene ustanove su podsjetili da se u Crnoj Gori sprovode nacionalni programi za skrininig raka grlića materice, raka dojke i kolorektalnog raka.

“Koji će u narednom periodu značajno smanjiti obolijevanje i umiranje od navednih lokalizacija malignih neoplazmi”, navodi se u saopštenju.

